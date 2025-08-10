Deze Audi S4 met parachute heeft ruim 1.000 pk; scoor ‘m nu voor weinag

Deze vijfpits Audi S4 was ooit de snelste sedan ter wereld en heeft een parachute. Je kan ‘m nu scoren voor weinig.

Echte kenners zullen bovenstaande Audi herkennen als een ‘C4’. Het was de laatste E-segment Audi die de naam ‘100’ droeg. Het was tevens de eerste die de naam ‘A6’ kreeg. Dit gebeurde met een facelift in 1994, parallel aan de introductie van de B5 A4 en D2 A8, om het modelgamma een uniforme nomenclatuur te geven. Pas drie jaar later kwam de C5 A6 op de markt als geheel nieuw model.

I5 of V8

Door de naamswijziging, is het voor mensen die niet écht stokoude dino’s zijn, altijd een beetje gek om de naam ‘S4’ te zien op een C4. Want wij net wat jongere dino’s, denken bij ‘S4′ aan snelle D-segment Audi’s en bij ‘S6’ aan snelle E-segment Audi’s. Van 1991 tot en met 1994, werd de snelle E-segmenter echter aangeduid met de naam ‘S4’. In principe was de auto uitgerust met een geblazen vijfpitter. Maar vanaf eind 1992 konden klanten optioneel kiezen voor een 4.2 V8. Vanaf 1994 ging dezelfde auto, met dezelfde motoren, verder door het leven als ‘S6’. Ouderwetse badge inflatie dus.

Ruim 1.000 pk

De S4 uit 1993 waar we het vandaag over hebben, heeft niet de optionele V8. Maar wel 1.155 pk. Het is bekend dat de Audi vijfpitters op te voeren zijn tot dit soort belachelijke getallen. Hoewel daar wel erg veel interne aanpassingen voor nodig zijn. Vaak wordt bijvoorbeeld gekozen om het blok te vervangen met het blok van een diesel.

Dat is in dit geval afgaande op de advertentie niet gebeurd. Maar de motor is wel volledig aangepast met een andere kop, andere krukas, andere zuigers en alle andere dingen die veel sterker gemaakt moeten worden met dergelijke vermogens. Het vermogen zelf komt onder andere door een gigantische Borg Warner S400X turbo en Air to Ice intercooler. De power wordt middels een achteraf gemonteerde zesbak naar de wielen gestuurd.

Bonneville

Nu zijn er wel meer van dit soort tot op het bot getunede Audi’s. Wat deze leuker maakt dan de andere, is dat ‘ie ooit officieel de snelste sedan ter wereld was. Voormalig eigenaar Jeff Gerner, deed er tijdens de Bonneville Speed Week op de beroemde zoutvlaktes 261 mijl per uur mee (420 km/u). Gemiddeld bereikte hij over een mijl de snelheid van 236 mijl per uur. 380 kilometer per uur in Europees geld dus. Dan is de parachute achterop geen overbodige luxe. Gerner is zelf Audi specialist en eigenaar van Four Ring Performance Engineering in Missouri. Hij deed ook mee aan de Pikes Peak hillclimb.

Nadeeltjes van de C4 zijn er ook. Zo zitten er beschadigingen in het glas van de richtingaanwijzers voor. Hier en daar zitten krasjes. Het interieur heeft wat gebruikssporen. En de kilometerteller doet het niet meer sinds 158.400 mijl. Hoe relevant dat allemaal is mag je zelf beslissen. De auto wordt aangeboden op Doug DeMuro’s Cars and Bids. Kopen voor de lokale autocross, of bouw jij liever aan je eigen project?