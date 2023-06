De ultieme Porsche 996 kan niet van jou zijn

Een Porsche Sport Classic als 996, dat ziet er zo uit. Deze ultieme Porsche 996 wordt geveild, maar jij kan waarschijnlijk niet meedoen.

Het is je vast niet ontgaan, Porsche heeft wat te vieren deze week. 8 juni 1948, 75 jaar geleden, markeert het ontstaan van de allereerste Porsche-sportwagen met de eerste 356. Sindsdien heeft Porsche namelijk in vele verschillende modellen en natuurlijk de vele generaties 911 de liefhebbersharten kunnen veroveren. Dus is het leuk om af en toe even iets speciaals uit te lichten.

Porsche 911 Classic Club Coupe

We hebben iets speciaals voor je. Momenteel mogen we, of nou ja, 1.250 gelukkige kopers, genieten van de Porsche 992 Sport Classic. Deze 911 met allerlei knipogen naar voorgangers van de 992, is weer een knipoog naar een auto die dat eerder deed. De Porsche 997 Sport Classic, waar een vrij normale 997 Carrera volgestopt werd met details om oude 911’en te herinneren. Daar zijn er maar 250 van. Dit tweetal inspireerde een speciale versie van de 996. De Sport Classic is al één grote hommage en daar bouwde Porsche een hommage van.

En dat is deze. De Porsche 911 Classic Club Coupe op basis van de 996-generatie. De naam Sport Classic werd niet gebruikt, maar het is nagenoeg exact een 911 Sport Classic als dit recept al toegepast zou worden op de 996. De reden voor dit speciale project is een leuke samenwerking. Het is namelijk een samenwerkingsproject met de directeur van Porsche Style Special Projects en de Porsche Club of America, de grootste officiële verzamelplek van Porsche-fanaten in de VS. Een samenwerking van Porsche Special Projects en de voorzitter van PCA leidde tot één hele speciale 996.

Hommage

Zoals gezegd ken je de aanpassingen eigenlijk al, omdat het erg lijkt op wat Porsche deed met hun Sport Classics. Het is een hommage aan de 911 in diens generaties. De basis is een standaard 996 Carrera. Daar werd de iets dikkere bodykit van de 911 GT3 aan toegevoegd, al ontbreken de bredere heupen zoals op de 997 Sport Classic. De spiegelei-koplampen en achterlichten werden ontdaan van hun oranje pinkers om een beeld te schetsen van de verlichting die de 911 later zou krijgen. Speciale op maat gemaakte velgen doen denken aan de welbekende Fuchs 911-velgen van weleer en ook de ducktail-spoiler ken je van de oude Carrera RS. De hele auto werd vervolgens in het soort keramisch grijs gespoten wat Porsche ‘Sport Grey’ noemt (dezelfde kleur als de beide Sport Classics) en op de zijkant en het dak werd striping toegevoegd. Ook werd her en der, op de zijkant en de badges bijvoorbeeld, de tekst ‘Classic Club Coupe’ geplakt.

In het interieur valt vooral op dat het leer geaccentueerd wordt met blauwe stiksels en details, net als de striping van het exterieur. De zittingen en inleg in de deuren hebben het Pepita-patroon wat bekend werd van de originele 911 en nog steeds te bestellen is.

Qua performance zat het ook snor. De ophanging, remmerij en zelfs de hele motor komt van een Porsche 911 GT3 ‘996.2’, de gefacelifte 996 dus. De motor is daardoor een natuurlijk ademende flat six met waterkoeling, goed voor 381 pk. Schakelen gaat uiteraard met de hand.

One-off

Goed, zoals gezegd is dit dus de zeldzaamste ‘Sport Classic’ van de drie, want dit project beperkte zich tot één Porsche 996 die gepresenteerd werd in 2022. De basis was trouwens een gebruikte 996 Carrera die helemaal getransformeerd werd.

De auto ziet eruit alsof ‘ie altijd in concoursstaat gehouden is, bagageset die matcht met het interieur incluis. Daar is een reden voor: toen de auto in maart 2022 onthuld werd, werd al duidelijk dat dit enige exemplaar verkocht zou worden. Dat moment is nu aangebroken.

Er zit wel een grote ‘maar’ aan de veiling: je moet namelijk een PCA-lid zijn om hem überhaupt te mogen kopen. Ook gaat deze 290.000 dollar kostende (geschat) Porsche 996 waarschijnlijk je portemonnee een stuk lichter maken. Meebieden wordt ‘m dus waarschijnlijk niet, maar de veiling bekijken kan op de website van Broad Arrow Auctions.