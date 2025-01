911 verkoopt beter dan ooit, Taycan verkopen door de helft

Porsches verkoopcijfers van 2024 zijn bekend!

Het duurt altijd even, maar Porsche is inmiddels ook klaar met het optellen van hun leveringen in 2024. Dat waren er ietsje minder dan in het jaar ervoor, maar er is zeker geen reden voor paniek. Porsche wist hun peperdure auto’s alsnog goed aan de man te brengen.

In 2024 leverde Porsche in totaal 310.718 auto’s af aan hun gelukkige eigenaren. Dat zijn er aardig wat, maar wel 3% minder dan in 2023. Dat is volledig te wijten aan één regio, namelijk China. Daar kreeg Porsche zware klappen, met een daling van 28%. Gelukkig deden de Europeanen wat beter hun best, want hier stegen de verkopen met 9%.

De wereldwijde bestseller was wederom de Cayenne. Die was met 102.899 verkochte exemplaren goed voor een derde van de totale verkopen. Op nummer twee volgt de Macan, en daarna toch gewoon weer de 911.

De 911 verkocht zelfs beter dan ooit, met 50.941 leveringen. Het blijft ongelofelijk hoe zo’n dure auto zo goed kan verkopen. De goedkopere 718 kwam lang niet in de buurt van de 911, met 23.670 verkochte exemplaren. Dat was wel 15% meer dan in 2023.

Met de Taycan ging het iets minder lekker. De verkopen daarvan zijn letterlijk gehalveerd, met een daling van 49%. Concreet wist Porsche er 20.836 te verkopen. Deze halvering komt niet helemaal als een verrassing, want hier schreven we in oktober ook al over. Volgens Porsche is dit te wijten aan de overgang naar de facelift en “de elektrische mobiliteit die langzamer vordert dan gepland”. Desondanks is de daling wel heel dramatisch.

Porsche noemt geen verkoopaantallen voor Nederland, maar we pakken gewoon nog even de cijfers van de Bovag erbij. Porsche Nederland heeft niks te klagen, want er verschenen vorig jaar 2.734 gloednieuwe Porsches op kenteken. Dat is bijna een kwart meer dan in 2023 en meer dan ooit. Dit was vooral te danken aan het feit dat de verkopen van de Cayenne verdubbeld zijn, naar 1.373. De Cayenne kreeg in 2023 een ingrijpende facelift en dat werpt kennelijk zijn vruchten af.