Porsche Taycan verkoop door de helft, ICE’s redden het merk

De verkoop van de Porsche Taycan is door de helft gegaan. Gelukkig redden ICE’s, waaronder de goede oude 718, de dag voor Porsche.

Het wil maar niet vlotten met die EV’s. Het is al een tijdje een publiek geheim dat de Porsche Taycan afschrijft als een baksteen. Misschien geen wonder dus ook dat steeds minder mensen ze nieuw willen kopen. Wereldwijd zijn de verkopen van de elektrische Porsche dit jaar met 50 procent gedaald. In ‘Murica gingen de verkopen met 35 procent omlaag. Je kan de bieten al ruiken.

Net als BMW en Mercedes voelt Porsche de pijn van teruglopende verkopen in China. Het merk ging daar over alle modellen gemiddeld dit jaar met 29 procent omlaag. Waar China voorheen de grootste markt voor Porsche was, zijn ‘Murica en Europa nu weer groter. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Stuttgart.

Er zijn ook wat lichtpuntjes te noteren. Maar die zijn wel van het dinosaurische soort. Porsche is weer iets meer een sportwagenmerk. Zowel de 911 als de 718 verkocht dit jaar beter dan vorig jaar. Terwijl de totale verkopen van Porsche dus fors zijn gedaald. Het is nog opvallender omdat de 911 pas recent gelift is en de 718 op zijn einde loopt.

In Europa is de 718 zelfs niet meer nieuw te bestellen vanwege de EU blackbox regulering. Porsche had geen zin om het oude platform aan te passen aan de big brother regels waar de 718 vanaf 1 juli 2024 zou moeten voldoen. Ook in andere markten zal de 718 spoedig verdwijnen van de markt en plaats maken voor een EV opvolger.

Voor velen is dit kennelijk een reden om nog snel zo’n goede oude 718 met verbrandingsmotor te kopen. Ten opzichte van een jaar eerder, plust de 718 tot nu toe dit jaar met 10 procent. Verder haalt vooral de benzineslurpende Cayenne de kastanjes uit het vuur voor Porsche. De SUV verkocht tot zo ver 22 procent beter dan voorheen.

Porsche zal dus het hart vasthouden voor de tijd dat nog meer auto’s elektrisch zijn. Want tot nu toe, lusten de klanten die niet zo. Wereldwijd is de Taycan zelfs ronduit het minst populaire Porsche-model. Dat wordt dus bibberen en beven in Stuttgart als de elektrificatie naast de Macan ook de nieuwe ‘718’ treft…