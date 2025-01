Good ol’ boy Max Verstappen mag vanaf nu meedoen aan NASCAR races.

Al een tijdje probeert NASCAR kampioen en voormalig racist Kyle Larson een narratief de wereld in te helpen. Namelijk dat hij beter is dan Max Verstappen. In 2020 werd Kyle geschorst doordat hij een Juri Vips deed en het n-woord uitte. In 2021 werd hij kampioen. Daarna werd de inmiddels 32-jarige coureur ook nog een keer tweede in het kampioenschap. Zodoende heeft hij geen gebrek aan vertrouwen in zichzelf. Hij denkt dat hij onze held onder de meeste omstandigheden zou kunnen verslaan. In ieder geval zeker, in een NASCAR auto.

Stuur

Nu weten wij Nederlanders natuurlijk wel beter, want onze held zal altijd het snelste zijn in alle auto’s. Het gerucht gaat dat op de eerste echo’s van Max Verstappen als baby, hij al een stuur in zijn handen had. Maar het harde bewijs zou waarschijnlijk nooit geleverd worden. Er zijn wel eens NASCAR coureurs geweest die getest hebben voor F1 teams. En er zijn enkele F1 coureurs geweest die de overstap (of uitstap) naar NASCAR hebben gemaakt. Maar de stand van zaken was recent dat meedoen aan races, in beide gevallen niet zomaar kon.

Licentie

Om mee te doen aan F1 races, heb je immers een superlicentie nodig. Daarvoor moet je tegenwoordig een bepaald aantal punten verzamelen en dat wordt vrij streng gehandhaafd door de FIA. Colton Herta zag zo zijn F1 kans enkele jaren geleden nog aan zijn neus voorbijgaan omdat hij net te weinig puntjes had. De magische grens die de FIA hanteert is 40 punten. In verschillende kampioenschappen, zoals de F3, F2, IndyCar, Super Formula enzovoorts kan je punten verzamelen.

Nu zijn dat formuleklasses, dus dit zal je wellicht niet verbazen. Het is echter zo dat je wel degelijk ook punten kan verdienen in het NASCAR kampioenschap. Echter, de winnaar krijgt 15 punten, de nummer twee 12 punten, enzovoorts. Punten zijn drie jaar geldig. Maar om met alleen de Cup Serie de benodigde 40 punten te krijgen, moet je dus drie jaar lang domineren. Inherent aan de sport en de manier waarop het kampioenschap in elkaar zit, is dat dat vrij lastig.

Andersom gold echter ook een belemmering. Je gelooft het wellicht niet, maar de NASCAR-klasse heeft natuurlijk ook regels om niet zomaar iedereen op de baan toe te laten. Immers is niet iedereen in staat vier keer linksaf te slaan.

Exemption

Nu maken we ons geen illusies; als Max Verstappen vorig jaar had gezegd ‘ik wil meedoen aan de Daytona 500’, had men dat in Amerika direct geregeld. Commercie is immers commercie. Maar voor dit jaar, heeft de klasse het ook officieel geregeld in het reglement dat dit kan, middels de Open Exemption Provisional.

World class driver

Hiermee wordt het mogelijk voor coureurs omschreven als ‘world class drivers’ om zonder verder geneuzel mee te mogen aan NASCAR races. Het enige is dat je door de organisatie erkend moet worden als world class driver (op een case by case basis). En dat je je 90 dagen van te voren meldt.

Geschiedenis

Als je deelneemt op deze basis, kom je niet in aanmerking voor punten, prijzengeld en andere voordelen. Maar zowel de coureur als diens auto worden wel officieel gezien als winnaar/podiumfinisher indien het zo ver komt. Je gaat dus wel de geschiedenisboekjes in.

Just do it

We roepen iedereen die Max kent dan ook op om hem uit te dagen om het maar te doen. We stellen iets voor als ‘yo Max, weet je wat Kyle Larson zei…nee nee, niet dat, dat was een paar jaar geleden…nee dat ‘ie beter is dan jij…ik zou dat niet pikken man’. Martin Garrix, we nemen aan dat je de handschoen oppakt. Make it happen. Just some good ol’ boys…