De Leon gaat niet verdwijnen: nieuwe generatie wordt een EV

De Leon is een blijvertje, want er staat een elektrische Leon op de planning.

Een elektrische Leon was niet echt in de picture, want er is immers al de onvolprezen Cupra Born. Die auto zit in hetzelfde segment. En wellicht was het plan ook dat deze uiteindelijk de Leon helemaal ging vervangen. Maar nu lijkt er toch een elektrische Leon te komen.

Tegenover Autocar laat Wayne Griffiths weten dat de volgende generatie Leon zeker elektrisch gaat worden. En hij kan het weten, want hij is de CEO van Seat en Cupra. Het was sowieso niet vanzelfsprekend dat er nog een nieuwe Leon zou komen, maar dat is bij deze dus bevestigd.

Deze auto hoeven we niet op korte termijn te verwachten, want Seat wil de levensduur van de huidige Leon nog zo lang mogelijk rekken. Deze generatie is nu 5 jaar op de markt, maar kan er dankzij de facelift van vorig jaar weer even tegenaan. En waarschijnlijk is dit niet de laatste facelift, want de Leon moet het nog volhouden tot na 2030.

Pas in het volgende decennium wordt het dus tijd voor een volledige elektrische Leon. Als ze na 2035 nog door willen met de Leon zal dat ook wel moeten. Of Seat dan ook EV’s gaat bouwen is nog onduidelijk, anders wordt de elektrische Leon gewoon een Cupra.

De vraag is wel wat er met de Cupra Born gaat gebeuren. Autocar denkt dat daar ook nog een nieuwe generatie van komt, en dat de auto’s naast elkaar geleverd worden. Dat zou wel een beetje raar zijn, want dan heeft Cupra twee elektrische hatchbacks in het C-segment. Nu vist VAG wel vaker met verschillende modellen in dezelfde vijver, maar dit lijkt toch een beetje overkill.

Via: Autocar