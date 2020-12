'95% kans op Formule E in Eindhoven' - Autoblog.nl

Eindhoven de groenste!

Met alles wat er gezegd en geschreven is over de Dutch Grand Prix zou je een aardige boekenkast kunnen vullen, maar intussen wordt er achter de schermen ook gewerkt aan het binnenhalen van een Dutch E-Prix. De Formule E is weliswaar minder prestigieus dan de Formule 1, maar een straatrace in het centrum van Eindhoven is toch niet niks.

Terwijl Zandvoort en Assen aan het bakkeleien waren over het binnenhalen van de Formule 1, hebben ze in Eindhoven al twee jaar hun zinnen gezet op de Formule E. Het elektrische circus doet onder meer de straten van Parijs, London, Rome en New York aan. In Eindhoven zien ze het wel zitten om aan dit illustere rijtje toegevoegd te worden.

Dat kunnen de Brabanders natuurlijk wel willen, maar hoe veel kans maken ze? Veel, aldus Peter-Paul Laumans van Stichting Formula-Eindhoven. Op BNR zegt hij namelijk dat de kans groot is dat de Formule E Eindhoven daadwerkelijk op de kalender zet. ‘Ik zou zeggen: 95 procent,’ zegt hij in de Nationale Autoshow. In maart hakt de FIA definitief de knoop door.

Er ligt ook al een basis voor een lay-out, die is gekozen uit drie mogelijke lay-outs. Volgens Laumans is er daarbij ook gekeken naar de mogelijkheid om de route door het Philips Stadion te laten lopen, maar dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Wat het wel is geworden laat hij nog niet los.

Wat Laumans wel loslaat: niemand minder dan Hermann Tilke is betrokken bij het ontwerp. Hij kan straks dus naast zo’n beetje alle recente Formule 1-circuits ook het stratencircuit van Eindhoven op zijn cv zetten.

Het optuigen van het stratencircuit en alles wat er verder bij het organiseren van een E-Prix komt kijken vergt uiteraard wel een flinke investering. Laumans laat weten dat we moeten denken aan een bedrag van 15 á 20 miljoen.

Voor het complete interview van Wouter en Meindert met Laumans kun je morgenochtend om 09.00 inschakelen op de Nationale Autoshow op BNR. De kans is aanwezig dat je dan nog op één oor ligt, dus achteraf terugluisteren kan ook.