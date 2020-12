Volkswagen Polo GTI 2009-2017 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Voor dit bommetje geldt: veel liever een exemplaar van na de facelift. Hoe dat zit, leggen we uit in dit occasion aankoopadvies van de Volkswagen Polo GTI.

Deze generatie Polo is best lang op de markt geweest: vanaf 2009 tot 2017. Daarna kwam er een volledig nieuw model, die nu nog steeds nieuw te koop is. In 2014 was er de facelift en kreeg de Polo de modelcode 6R. Qua uiterlijk veranderde er niet veel: andere koplampen en achterlichten. Voor de normale Polo’s kwam er nieuwe motoren die één liter groot waren.

De facelift Polo GTI 6R

We wisten het wel, er is geen “substitute for cubic inches”. Voor de facelift had deze generatie Polo GTI de “befaamde” 1.4 twincharger onder de motorkap. Een blok met een paar aandachtspunten en vandaar dat er een compleet ander blok kwam na de facelift. Het is groter (1,8 versus 1,4 liter), krachtiger (192 versus 180 pk) en ook nog eens zuiniger (tot 10%). Hebben we al die jaren met grasmaaierblokjes rondgereden, terwijl het dus ook kan met meer slagvolume. Tijdens de rijtest van de Volkswagen Polo GTI 1.8 waren we er destijds enthousiast over.

Aandachtspunten Volkswagen Polo GTI

Als je een tweedehands Volkswagen Polo GTI wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. In theorie is er de keuze tussen een Polo GTI met de 1.4 TSI Twincharger en de latere Polo GTI 1.8 TSI. Op papier ontlopen ze elkaar niet veel qua prestaties. De oudere 1.4’s zijn voordeliger qua aanschaf. Qua betrouwbaarheid zijn er echter grote verschillen. De Polo 1.8 GTI kunnen we aanraden. Bij een Polo 1.4 GTI zien we het liefst dat een aantal van de problemen al zijn aangepakt door een vorige eigenaar. Lees je dus goed in qua details van dit occasion aankoopadvies van de Volkswagen Polo GTI.

1.4 TSI (CAV) Polo GTI

De 1.4 TSI (dit geldt voor alle versies met meer dan 160 pk) staat bekend om problemen met de distributieketting. De kettingen zouden een leven lang mee moeten gaan maar knappen soms al vanaf 40.000 kilometer. Knipperende motorlampjes, stotterende motor en tikkend geluid zijn signalen dat het misgaat.

Problemen met en/of rond de zuigerveren kunnen zich uiten door een slechte stationairloop, bijgeluiden of het uitvallen van één van de cilinders. De 1.4 TSI’s zijn gevoelig voor detonatie, waardoor er een stuk aluminium tussen de eerste en tweede zuigerveer kan afbreken. Uiteindelijk loopt het blok hierop vast. Een oplossing is het monteren van nieuwe zuigers, maar dat kost enkele duizenden euro’s.

Olieverbruik (en vervuiling) is een issue wat bovenstaande problemen verergert (en andere problemen veroorzaakt). De 1.4 TSI heeft een te kleine olieschraapveer, waardoor olie vervuilt en weglekt. Eerder verversen van de 5w30 longlife olie (bij 15.000 km) is een aanrader. En gebruik altijd kwalitatief goede olie.

De turbo heeft ook niet het eeuwige leven

Bobines ook niet. Need we go on?

1.4 en 1.8 TSI

Beide TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken verzacht de problemen, maar vaak is wel eens een reinigingsbeurt nodig. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen of speciale vloeistof.

De zeventraps DSG-bak (DQ200) van vroege modellen is onderdeel van discussie op het web. Hij kan voor problemen en er zijn wereldwijd recalls voor geweest. De bak hoort soepel te schakelen en let er ook op of de koppeling niet slipt wat vaak alleen te zien is aan de toerenteller. De koppelingsplaten kunnen versleten zijn, maar er kan ook een defect zijn aan het Mechatronic. Deze stuurt de bak aan en erin zitten kleppen en regelunit. Mocht de Mechatronic unit defect zijn, dan is vervangen de enige optie.

Koppel begrensd vanwege de DSG7 versnellingsbak met droge koppelingen: de 1.8 GTI met DSG heeft daardoor 70 Nm minder. Let bij chiptuning er ook op dat er niet veel meer Nm’s worden losgelaten op deze bak. Tenzij je het wel leuk vindt om de koppelingsplaten regelmatig te laten vervangen, dan gewoon doen.

1.8 TSI

Bij vroege Polo 1.8 GTI’s zijn problemen bekend met de turbo door een productiefout. De meeste, zo niet alle, zullen al vervangen zijn onder garantie.

De distributieketting en kettingspanners van de 1.8 GTI zijn beter, maar verdient nog steeds aandacht. Let weer op knipperende motorlampjes, een stotterende motor en tikkend bijgeluiden.

De thermostaat behuizing kan nog wel eens lekken.

Carrosserie en interieur

De dagrijverlichting kan te warm worden en daarbij lichte verkleuringen in de koplamp veroorzaken.

Kachelweerstand van handmatige airco brandt door.

Aircopomp die vastloopt of snel verslijt.

Onderstel

Sommige eigenaren klagen over snel slijtende remmen bij de Polo. Controleer tijdens de proefrit of er geen trillingen te voelen zijn tijdens het remmen. Dit kan worden veroorzaakt door kromme remschijven.

De schokdempers zijn vaak na 100.000 km lek en moeten vervangen worden. Dat kan ook een mooie aanleiding zijn om het hele onderstel aan te pakken.

Elektronica

De zekeringkast zit wat onhandig bij de pedalen. Nederlanders met grote voeten stoten daar wel eens tegenaan en dat kan tot allerlei vreemde elektronische storing leiden. Alle zekeringen weer even aandrukken en de problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De Discover Media navigatiesysteem van na de facelift loopt soms vast en lijkt afslagen etc te missen. De regelunit is dan mogelijk defect en moet vervangen worden.

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

Motoren

1.4 GTI 180 pk/ 250 Nm

1.8 GTI handbak 192 pk/ 320 Nm

1.8 GTI DSG 192 pk/ 250 Nm

Aanbod Volkswagen Polo GTI op Marktplaats

Op moment van schrijven van dit occasion aankoopadvies is er ruim aanbod van Volkwagen Polo GTI te vinden op Marktplaats. Van de dik 3000 Polo’s zijn er pakweg 150 Polo GTI’s te vinden tussen het aanbod. De Polo 1.4 GTI vind je vanaf ongeveer 8 mille, de nieuwere Polo 1.8 GTI is er vanaf 13 mille.

Voor het totale aanbod van de Volkswagen Polo kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Het exemplaar voor dit occasion aankoopadvies van de Volkswagen Polo GTI vonden we bij Graper Automotive.