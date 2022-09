Spot van de Week – Aston Martin V12 Vantage

Daar is ‘ie dan, de nieuwe Aston Martin V12 Vantage in het echt.

Elektrische auto’s zijn weliswaar aan een onstuitbare opmars bezig, de V12 is gelukkig nog niet dood. Sterker nog: er worden nog doodleuk nieuwe modellen geïntroduceerd met een V12. Er zit wel een bitterzoet smaakje aan, want je weet dat het de laatsten der Mohikanen zijn.

Dat geldt ook voor de nieuwe Aston Martin V12 Vantage. Dit is de laatste Vantage met een twaalfcilinder. Een epische combinatie, die helaas geen vervolg zal krijgen. De auto werd in maart van dit jaar onthuld en toen bestempelde collega @willeme het bij voorbaat al als de gaafst auto van 2022.

We zijn nu een halfjaartje verder en inmiddels hebben we het eerste exemplaar op Autoblog Spots mogen verwelkomen. Deze is niet gespot in Nederland, maar ook niet heel ver van de grens. @spotcrewda kwam er namelijk eentje tegen in een parkeergarage in spottersparadijs Düsseldorf.

Wat opvalt: de nieuwe V12 Vantage is een stuk opvallender dan zijn voorganger. Die was redelijk makkelijk te herkennen aan de extra koelopeningen in de motorkap, maar de verschillen met een V8 Vantage waren verder heel klein.

Dat geldt niet voor nieuwe. Die oogt veel agressiever, met een heftige bodykit, een gapende grille en een opvallende taartschep. Een ‘rear wing delete’ is trouwens ook een optie, maar de eigenaar van dit exemplaar had geen behoefte aan een ingetogen auto. Dat blijkt ook uit de knaloranje accenten. We geven hem geen ongelijk. Waarom zou een sportwagen met 700 pk ingetogen moeten zijn?

De nieuwe V12 Vantage is op het moment sowieso nog enorm zeldzaam, maar dat zal zo blijven ook. De productie is namelijk beperkt tot 333 stuks. Daarmee is de nieuwe V12 Vantage nog een stuk exclusiever dan de vorige, waar er 1.199 van gebouwd zijn. Er komen trouwens nog wel 249 V12 Vantage Roadsters bij.

Dat neemt niet weg dat dit een bijzondere spot is, die we daarom belonen met de titel Autoblog Spot van de Week. We sturen daarom een mooie pet richting @spotcrewda en we zetten de spot een week lang in het zonnetje op de frontpage.

Wil je ook kans maken op de titel Spot van de Week? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots.

Alle foto’s van deze V12 Vantage kun je eveneens bekijken op Autoblog Spots.