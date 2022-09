Gaat Mercedes het beter doen dan Ferrari vandaag?

Podiumplekken voor Lewis Hamilton en George Russell, Toto Wolff ziet het wel gebeuren vandaag in Zandvoort.

Vanmiddag gaat het los. Zin in! Gisteren wist Max Verstappen op knappe wijze pole position te pakken. De verschillen waren echter niet zo enorm groot. Ferrari is ook snel op het Circuit van Zandvoort en laten we Mercedes niet buitensluiten. Tenminste, Toto Wolff ziet kansen voor het podium hier op Zandvoort. Dat zei de teambaas tegenover Sky Sports F1 na afloop van de kwalificatie.

Zonder fouten of problemen met de auto kun je er vanuit gaan dat Verstappen over de finish komt vandaag. Zandvoort is nu niet bepaald het meest briljante circuit om te kunnen inhalen. Echter voor P2 en P3 valt er nog wel wat te behalen voor Mercedes bijvoorbeeld. Statistisch gezien verpest Ferrari het nogal voor zichzelf de laatste races. Of het nu komt door een fout van Leclerc of door een strategische fout van het team.

Juist door die fouten kan Mercedes profiteren, aangezien ze aardig meegekomen met de top kijkende naar de kwalificatietijden. Dat maakt het alleen maar leuker. George Russell denkt dat Verstappen na een goede start verdwijnt richting de horizon. Echter gelooft hij sneller kan zijn dan Leclerc en Perez.

Laten we hopen dat ze inderdaad lekker gewaagd zijn aan elkaar zodat we ook naar een race kunnen kijken. Een overwinning voor Verstappen is leuk voor het feestje in Zandvoort, maar uiteindelijk wil je gewoon gevechten op de baan zien.