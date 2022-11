964 RS restomod is precies helemaal goed

Deze 964 RS restomod is lekker basic en racy.

Er zal een moment zijn geweest dat Eric Corton dacht: waarom ziet iedereen uit als ik? De man met een strak kapsel, flinke tatoeages en een heftige baard bleek uiteindelijk een enorme trendsetter te zijn. Of het was gewoon toeval. Hetzelfde geldt voor DP Motorsport.

Dat is een Duits bedrijf uit Overath (onder de rook van Keulen) dat zich al jaar en dag bezighoudt met het flink aanpassen van Porsches. Daarbij schuwen ze niet om rigoureus te werk te gaan. Wil jij een 944 Shooting Brake? Maken ze voor je. Een 911 turbo met flatnose én cabrio? Jazeker, geen probleem. Een 935/35 replica? Ook geen probleem. En een moderne 911 die eruit ziet als een ouder type? Dat doen ze ook al jaren.

964 RS restomod

Dus toen ineens de hele wereld restomodding ontdekt had, kwam, DP motorsport erachter dat er een nieuwe markt is voor iets dat ze al langer doen. In dit geval betreft het een 964 RS restomod. Het koetswerk ziet eruit als dat van een 964, maar is in feite helemaal nieuw en opgetrokken uit een combinatie van koolstofvezel en kevlar. Een Porsche 911 uit de jaren ’90 die eruit ziet als een 911 uit de jaren ’70.

Verder zijn er originele Fuchs-velgen in de maat 15×9 (voorwielen) en 15×11 (achterwielen). Dat kan nog wel een hele uitdaging worden als je een setje banden zoekt. In dit geval zijn het Michelin TB5-banden. De auto is voorzien van een instelbare schroefset van KW.

Kleur

De kleur van de 964 is Stonegrey, met donkerrode details zoals de striping aan de zijkant. Ook de DP Motorsport-badge is donkerrood (afbeelding boven), evenals de striping op de voor- en achterbumper. Voor gewichtsbesparing aan de Porsche is er nu plexiglas.

Het interieur is daarom ook lekker basic gehouden. Er zijn racekuipen, een Momo-racestuurwiel, racepookknop en dat is het eigenlijk wel. Alleen de bovenzijde van het dashboard is nog aanwezig. Kortom, een ‘echte’ RS zoals een RS bedoeld is.

Qua aandrijflijn hebben ze het redelijk netjes gehouden bij DP Motorsport. Het slagvolume van de zescilinder boxer is vergroot van 3.6 naar 3.8 liter. Daarnaast is er een nieuw sportuitlaatsysteem.

Het vermogen is nu 320 pk, het maximum koppel bedraagt 380 Nm. Prestatiecijfers worden niet vermeld, maar dit zal redelijk goed van zijn plaats gaan.

Meer lezen? Deze 9 Elfjes combineren met oud met nieuw!