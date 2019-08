Dit zijn 9 elfjes die nieuw en oud combineren

Lucratieve business, zo blijkt.

Inspiratie voor lijstjes kan overal vandaan komen. Soms kom je het ergens tegen. Soms geeft iemand een gouden tip. En soms komt de gouden tip gewoon uit de reacties hier op Autoblog. Toen waarde collega @willeme jullie vertelde over de Diva 911 Restomod, kwam @gregorius met het idee om eens een overzicht te maken van al die bedrijven die oude 911’jes bij de kladden pakken.

Dat is best een goed idee. De 911 is met recht een icoon. Zo iconisch dat Porsche de 911 nog steeds bouwt. De 911 (992) is nog steeds een sportwagen, nog steeds heeft hij een zescilinder boxer achter de bestuurder liggen, nog steeds met de aandrijving op de achterwielen en met een beetje fantasie lijkt hij ook nog op zijn originele vorm. Porsche heeft de auto echter bij elke generatie weer dusdanig gemoderniseerd dat hij met zijn tijd meegaat. Begrijpelijk, maar puristen zijn daar minder blij mee. Wat is er mis met de originele vormen van de 911? Klassiek, eenvoudig, licht, iconisch: perfect.

Het inspireerde verschillende (kleine) bedrijven om te gaan ‘restomodden’. Deze ietwat nieuwe term, bestaande uit ‘restoring’ en ‘modden’, betekent dat je een klassieker pakt, die compleet restaureert, en dan moderniseert. Want de technische vooruitgang zorgt ervoor dat een nieuwe 911 veel sneller en sensationeler is dan diens originele vorm. Zo werkt vooruitgang, helemaal als je het hebt over meer dan vijftig jaar.

Om te kijken wat voor keuzes je hebt in deze wereld, pakken we de gaafste erbij. Let wel, er zijn talloze projecten en waarschijnlijk vergeten we er een hele hoop. Om op een mooi afgeronde negen stuks (de 9 van 911) te komen, terwijl we toch de belangrijkste en bekendste pakken, is dit onze selectie.

Referentiekader: Porsche 911 Carrera S Coupé (992)

Om een gepaste meetlat te hebben, pakken we even de huidige Porsche 911 erbij. Een auto moderniseren is leuk, maar door de kleine carrosserie en het gebruik van dure materialen, hebben vele auto’s in deze lijst het potentieel om de 992 het snot voor de ogen weg te rijden. Mag ook wel, voor een aantal van de bedragen die je gaat zien. Hierbij de prestatiecijfers en de prijs van de huidige 911:

450 pk/530 Nm

1.490 kg

Prijs: 156.700 euro

Singer

Denk je aan Porsche restomods, dan denk je aan Singer. Dit Amerikaanse bedrijf heeft volgens velen de beste en de mooiste. Dat is eigenlijk een groot compliment aan Porsche, want op een paar kleine gemoderniseerde details na, is het bijna een exacte kopie van de 911. Ze gebruiken overigens de eerste generatie 911 als inspiratie. Je krijgt onderhuids een compleet gereviseerde Elfer, met een gloednieuwe motor, gloednieuwe transmissie, alles erop en eraan. Het ding is vederlicht, waardoor alle mogelijke motoren van 300 tot 400 pk, het ding lekkere prestatiecijfers geven. Prijzen zijn wel een beetje een heikel punt, de recente Williams-editie kost 1.800.000 dollar. Ruim tien keer zoveel als de 992.

EDIT: goede toevoeging van @adyton, niet elke Singer is zo extreem geprijsd, sommige edities zitten daar ver onder. Het bewijst wel perfect hoe uit de klauwen zo’n speciale Elfer kan lopen.

Gunther Werks

Zo exorbitant duur hoeft het niet te zijn. Daarmee bestempelen we de Gunther Werks 911 niet perse als een prijspakker, want voor 525.000 euro is hij nog steeds een stukkie duurder dan de 992. Wat krijg je dan? Ten eerste, de 993, de derde generatie 911. Deze wordt door velen gezien als minder iconisch, toch is het een oermodel. Ook hier verschilt hij alleen van de originele 993 op detailniveau. De gloednieuwe motor levert 430 pk, ook deze auto schommelt rond de ton qua gewicht, door een carrosserie die compleet is opgetrokken uit koolstofvezel. 25 exemplaren van de auto komen de markt op. Bewijst maar weer dat vijf ton niks is in de wereld van speeltjes voor rijkaarden.

Emory Motorsport

Rod Emory en zijn bedrijf Emory Motorsport focussen zich origineel gezien op de 356. Maar dat zij het bestaan van de iconische 911 niet ontkennen, bewijst de 911 ‘Outlaw’. Anders dan de rest van dit lijstje is de motor een originele 911-motor, maar met hedendaagse techniek zijn er wat vernieuwingen toegepast om klassieke perikelen te voorkomen. 190 pk is daarom geen gigantische waarde, maar voor het type auto, met zijn simpele insteek, is het genoeg. Het enige exemplaar is verkocht aan een klant, vandaar dat prijzen niet bekend zijn.

Von Schmidt

Von Schmidt kun je het best zien als een andere interpretatie op het idee wat Singer heeft. Pak een 911, moderniseer alles (inclusief de prestatiecijfers) maar laat de iconische 911-body hetzelfde. Wat Von Schmidt leuk maakt is dat het een bedrijf is uit Oss, en daarmee gewoon helemaal Nederlands is. Von Schmidt bouwt de restomod-911’s op aanvraag, dus de limitering is niet van te voren bepaald. Prijzen blijven ook tussen klant en Von Schmidt. Sowieso al vijf mensen (vanwege het feit dat de namen Von Schmidt 001 tot en met 005 al zijn bezet) waren geniaal of gestoord genoeg om deze gaaf uitziende 911 te kopen.

RUF

RUF is al decennialang bezig met het modificeren van Porsches. De zelfstandige Duitse tuner (en gerenommeerd Porsche-vervanger in oude racespelletjes) heeft met de Yellow Bird zelf ook een icoon in handen. Als knipoog naar hun eigen werk en tegelijkertijd een rasechte restomod. De 710 pk sterke CTR “Yellow Bird” is serieus heftig spul, en heeft naast de vormgeving eigenlijk niks meer te maken met de originele 911. Mocht je overigens deze bespoilerde gele donder iets teveel van het goede vinden, dan kun je ook bij RUF terecht voor de SCR. Iets minder pk, iets meer puristisch gevoel. Door de gigantische velgen, de grote LED-koplampen en radicaal andere stance, is het originele er wel af. Maar het heeft iets gaafs. De prijs kan oplopen tot bijna 800.000 euro, vergeleken met de Singer niet veel, maar een koopje is het wederom niet.

Voitures Extravert

De Voitures Extravert Essenza, een excentrieke naam, is wederom een Nederlands project. Het recept klinkt als een ‘reguliere’ Singer-achtige ‘oude 911 in nieuwe zakken’, maar er zit een addertje onder het gras. Compleet klaar voor de toekomst is de 911 van VE ook daadwerkelijk VE: Volledig Elektrisch. Voor puristen natuurlijk vloeken in de kerk, maar futureproof is het wel. VE wil zo’n 36 auto’s gebouwd hebben, die allemaal voor 299.900 euro de deur uit mogen. Zowaar een koopje, als je kijkt naar de torenhoge bedragen die hier rondvliegen.

Ateliers Diva

De meest recente strijder op het inmiddels druk bezette toneel van restomod-Elfers is Ateliers Diva. Op papier gewoon een extra adresje voor klassieke 911’s, want ook hier krijg je een gloednieuwe motor, 4.2 liter groot, 400 pk en een limitering van 75 stuks. Dit is dus de auto bij wiens artikel de vraag “welke restomods voor de 911 zijn er allemaal” kwam bovendrijven, want wij kunnen niet echt iets verzinnen wat de Diva nou zo uniek maakt. Prijzen kunnen we evenmin bekend maken.

DP Motorsport

Dan een merk wat ook al jaren gerenommeerd Porsche ombouwer/tuner is. DP Motorsport heeft allerlei gave projecten met Porsches, waaronder ook een paar restomods. Hun meest puristische creatie is een gele 964 die zo puristisch (lees: simpel) mogelijk is vernieuwd. De motor is eveneens opgevoerd, naar zo’n 330 pk. We weten hier ook niet hoeveel je moet neertellen voor dit project, maar we weten wel dat je met professionele lui te maken hebt. Wat dat betreft een veilige koop.

Porsche Classic

Als laatste de meisters zelf. Ontmoet Project Gold. Wederom een 993, dit keer de Turbo-versie. Zoals de naam suggereert is hij in het goud gespoten, wat de auto een mooie nieuwe look geeft. Alles aan de auto is zo dicht bij het origineel als mogelijk, maar dan compleet gereviseerd. Dat men wel oren had aan de one-off 993, blijkt aan de prijs van 2.7 miljoen euro wat de auto uiteindelijk heeft opgebracht. We hebben al een keer uitgerekend dat je daarmee alle nieuwe 911’s van de 991-generatie tegelijk kunt kopen, maar door de hoge prijzen kun je net niet alles uit dit artikel bij elkaar kopen. Of het de gaafste is? Dat moeten jullie maar bepalen.