Upload op Autoblog Spots en win waardebonnen van €250 en €500!

Omdat de feestdagen er aan zitten te komen delen we extra uit bij de Foto van de Maand!

De tijd van geven is aangebroken, dus in november en december pakken we extra uit bij de Autoblog Foto van de Maand! Normaal maak je kans op een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100, maar in november maken we daar €250 van. In december zijn we in een nóg gullere bui: dan krijgt de winnaar een cadeaubon ter waarde van €500.

Voor de nieuwkomers die nog niet weten hoe de Foto van de Maand werkt: meedoen is heel simpel. Je upload je foto’s op Autoblog Spots en voila, je doet automatisch mee. Aan het eind van iedere maand maken we de balans op en roepen we de beste foto uit tot de Autoblog Foto van de Maand. De nummer twee en drie worden ook in het zonnetje gezet. De uitslag wordt traditiegetrouw op de zevende bekendgemaakt.

Het mooie is: je kunt iedere maand opnieuw mee doen en je mag zoveel uploaden als je wil. Wil je deze ronde nog meedoen? Dan moet je snel zijn, want morgen is alweer de laatste dag van november. Daarna begint weer de nieuwe ronde in de december. We zien jullie uploads graag verschijnen!

Inspiratie nodig? Neem dan nog eens een kijkje tussen de vorige winnaars van de Foto van de Maand.

Headerfoto: Saab 900 Turbo, vastgelegd door @martijnvleeuwen