Deze Porsche 928 is restomod-perfectie

Eindelijk eens wat anders dan die eeuwige 911-restomods.

Begrijp me niet verkeerd: Porsche 911-restomods zijn heel gaaf. Bedrijven als Singer en Gunther Werks leveren het ene pareltje na het andere af. We hebben het concept van de gemoderniseerde 911 alleen wel heel vaak voorbij zien komen nu. Voor de afwisseling is het leuk om ook eens wat anders te zien.

Die wens is vandaag verhoord, want het Franse Nardone Automotive heeft niet de 911, maar de 928 als uitgangspunt genomen. Het resultaat is een bijzonder gave restomod.

Zij hebben de 928 van top tot teen onder handen genomen. De Porsche heeft om te beginnen een extra breed koetswerk gekregen, opgetrokken uit carbon. Ook is de 928 nu voorzien van een kloeke voorbumper. De verlichting is eveneens gemoderniseerd. Voor en achter zijn nu LED-lampen te zien. Wél heb je nog steeds klapkoplampen. Nardone weet wat ze intact moeten laten.

De aanpassingen gaan verder in het interieur. Dit is ook volledig opnieuw vormgegeven. Het binnenste van deze Porsche 928 restomod ziet er strak en modern uit, maar dan wel met een lekker jaren ’80 retro-sausje. Nardone heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook meteen PCCM (Porsche Classic Management System) met Apple Carplay te installeren.

Tot zover de zichtbare zaken. Onderhuids is er ook het nodige aangepast. Wees maar niet bang: de V8 is er nog. De motor heeft wel een boost gekregen, waardoor deze nu zo’n 400 pk zou moeten produceren. Wat er precies aan gedaan is vermeldt Nardone nog niet.

De handgeschakelde vijfbak is ook nog aanwezig, alleen is er nu een zesbak van gemaakt. De 928 is verder voorzien van een sperdifferentieel, een aangepaste voor- en achteras en een adaptief onderstel. Dat is nog niet alles: ook de remmen zijn aangepakt en de auto is voorzien van variabele stuurbekrachtiging.

Nardone Automotive heeft dus geen half werk geleverd met deze Porsche 928 restomod. De auto beleeft zijn publieke debuut tijdens de Milan Design Week en zal later deze maand ook op Goodwood te bewonderen zijn. Helaas zal het nog wel even duren voordat klanten zo’n prachtige restomod voor de deur kunnen hebben. Nardone verwacht de eerste exemplaren pas in 2024 te leveren.