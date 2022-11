Oude Porsche Cayenne restomod is cooler dan een nieuwe

Zo zie je maar weer: met wat rally-accessoires is iedere auto cool te maken.

De laatste tijd hebben we de nodige rally-911’s voorbij zien komen, inclusief de 911 Dakar van Porsche zelf. Die zijn allemaal heel gaaf, maar wat natuurlijk veel logischer is: een rally-Cayenne. Daar laat Porsche er nu een paar van zien.

Het is dit jaar alweer 20 jaar geleden dat de eerste Cayenne op de markt kwam. Om dit jubileum luister bij te zetten heeft Porsche Middle East een aantal keigave Cayenne restomods gebouwd. Daarbij hebben ze gebruik kunnen maken van de accessoires die Porsche eerder dit jaar lanceerde voor de Cayenne.

De acht Cayenne zijn allemaal voorzien van een unieke look met rally liveries, dikke off-road banden en een liftkit. Ook dakdragers en verstralers mogen niet ontbreken. Technisch zijn de auto’s verder origineel gelaten. Wel zijn de Cayenne’s, die allemaal 17 tot 20 jaar oud waren, weer ‘fabrieksnieuw’ gemaakt.

De eerste generatie Cayenne is van zichzelf niet moeders mooiste, maar met deze upgrades ziet het er opeens wel heel gaaf uit. En het goede nieuws is: dit kun je zelf ook nadoen, met de accessoires van Porsche Classic.

Dat kost natuurlijk wel geld allemaal. Je kunt je afvragen of je zoveel wilt spenderen aan een Porsche Cayenne die van zich zelf niks meer waard is. Aan de andere kant: je bent alsnog goedkoper uit dan wanneer je een nieuwe Cayenne koopt. Terwijl zo’n rally-Cayenne stiekem cooler is. Tenzij Porsche ook van de nieuwe Cayenne een Dakar-versie uitbrengt…