992 Club Coupe is de leukste 911 van de week

De week is nog maar net begonnen en de Porsche 992 Club Coupe (zonder streepje) is nu al de leukste.

Bij Porsche weten ze hoe ze de week moeten beginnen. Met een nieuwe variant van de 911 natuurlijk. Van de 992 bestaan inmiddels zoveel smaken dat je er niet meer op kunt haten. Het is net als een lekker ijsje. Kom maar door met nog een variant dan. Daar kun je immers geen genoeg van krijgen.

PCA

Het Duitse automerk viert zeven decennia Porsche Club of America (PCA) dit jaar. Dat doen ze met een speciale editie op basis van de 2026 Porsche 911 Carrera T genaamd de Club Coupe. Van deze jubileumeditie worden, geheel toepasselijk, 70 stuks gebouwd. Het slechte nieuws? Ze zijn allemaal bestemd voor leden van de PCA in de Verenigde Staten en Canada. Hè balen.

De Club Coupe-traditie begon in 2005, toen Porsche een gelimiteerde 997 Carrera S maakte voor het 50-jarig bestaan van de PCA. Tien jaar later volgde de 991 Carrera GTS Club Coupe voor het 60-jarig jubileum. En nu, bij het 70-jarig bestaan, is het dus tijd voor een Club Coupe op basis van de 992 Carrera T.

De basis vormt een handgeschakelde Carrera T met achterwielaandrijving. Uitgerust met het PASM Sport-onderstel (10 mm lager), mechanisch sperdifferentieel met torque vectoring, sportuitlaat, GT Sport-stuur en het Sport Chrono-pakket. Het echte Club Coupe zit hem in de uitvoering.

De lak bijvoorbeeld. Sholar Blue. Dit is een metallic variatie op Club Blau, speciaal ontwikkeld samen met de PCA en Porsche Exclusive Manufaktur. De RS Spyder-wielen zijn uitgevoerd in Satin Black met zilveren accenten en de SportDesign voorbumper kreeg rode details. Verder zijn er zilverkleurige “Club Coupe”-stickers op de deuren geplakt. Ook de spiegelkappen zijn meegespoten in Sholar Blue in plaats van het standaard grijs van de Carrera T. Misschien is de 992 Club Coupé niet de meest smaakvolste, maar wel de leukste uitvoering.

Binnenin is het ook niet saai. Zwart leer voorzien van contrasterende stiksels in Speed Blue en Guards Red. De cheesy versnellingspook van walnoothout, en uiteraard overal Club Coupe-badges. De instaplijsten zijn verlicht met “Porsche Club of America” en je wordt welkom geheten met een deurprojector die het 70-jaar PCA-logo op de grond projecteert.

Porsche 992 Club Coupe

Optioneel is het tartan stoffen bekleding in een speciaal jubileumpatroon, met blauwe stiksels en een Sholar Blue sleutel in een ledere sleutelpouch.

Er is ook een bijpassend horloge: de Chronograph 1 – 911 Club Coupe van Porsche Design. Gemaakt in Zwitserland, met rotor in wieldesign van de Club Coupe en PCA-details op wijzerplaat en band. Alleen verkrijgbaar voor eigenaren van de auto.

De eerste auto gaat naar het Porsche Museum, nummer twee wordt verloot onder PCA-leden. De rest zal later dit jaar in productie gaan. Prijzen zijn nog niet bekend. Maakt ook niet uit. De 992 Club Coupe viert een feestje en daar doen we gewoon vrolijk aan mee.