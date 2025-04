Unicorn: handbak voor de Porsche 911 Carrera T #test

Een sportiever sausje en een handgeschakelde versnellingsbak zijn ingrediënten die de Porsche 911 Carrera T lekkerder moeten maken. Maar lukt dat ook?

Hoewel wij ook het adagium prediken dat “meer altijd beter is”, konden we maar weinig te klagen vinden over de instap-911 van het moment: de Carrera. Eén stapje daarboven zit deze 911 Carrera T. We mogen inmiddels al een paar generaties van deze nieuwe variant genieten, maar voor de zekerheid leggen we nog één keer uit wat de Porsche 911 Carrera T is.

Porsche 911 Carrera T – lichter, sportiever.

Het recept van de 911 Carrera T is niet heel ingewikkeld, wat een deel van de charme is: de zaken die een sportievere rijder graag aanvinkt, zijn op de Carrera T standaard. Het obligate Sport Chrono Pakket met het omslachtig te bedienen klokje op het dashboard zit er uiteraard bij. Belangrijker zijn het standaard sportuitlaatsysteem en de vele opties die het weggedrag van 911 T een tandje scherper maken.

Zo krijgt de 911 Carrera T standaard achterasbesturing met een directere stuurverhouding op de vooras, een met 10mm verlaagde PASM adaptieve sportophanging, speciaal afgestelde stabilisatorstangen en het sublieme Porsche Torque Vectoring met mechanische sperdifferentieel.

Twee turbo’s en een handbak

De 992.2 Carrera en Carrera T hebben exact hetzelfde motorblok. Het is de bekende drie liter grote twinturbo boxer zescilinder. De turbo’s werden wel groter, feitelijk zijn nu de turbo’s van de voorgaande 911 GTS gemonteerd.

De 911 Carrera T blijft nog net onder de magische grens en moet het met “slechts” 394 pk doen, het koppel topt op 450 Nm. Het zijn natuurlijk waanzinnige cijfers en dan is dit nog maar het instapniveau van de 911, er zijn ook nog een Carrera S, GTS, de Turbo’s en de GT3’s.

Met achttraps PDK en launchcontrol sprint de 992.2 Carrera T in 4.5s naar de 100 en stoomt door naar 295 km/u. De attractie van de 911 Carrera T is echter dat er ook een handbak leverbaar is. Op papier sprint de 911 Carrera T met handbak in 4.7s naar de 100.

Papier vs praktijk met de 911 handbak

Hier komt een klein zuurtje. De theoretische 4,7seconde voor de standaardsprint voelde in de praktijk totaal anders. Voor een sprint vanuit stilstand zal je wat toeren moeten maken en daarna laat je pas de koppeling opkomen/ schieten. De 911 Carrera T laat echter met ingetrapte koppeling slechts 3.500 toeren maximaal toe, de boxer zescilinder slaat dan zelfs af als je een clutchdump doet. Moderne elektronica start de motor ook direct weer, maar snel of leuk is het niet.

De andere optie is om met koppelingsslip te vertrekken, dat doet de automatische bak immers ook. De automatische PDK-bak heeft echter natte koppeling, waarbij de olie hitte en slijtage binnen de perken houdt. De 911 Carrera T met handbak heeft dat niet en je rookt de koppeling dus echt op tijdens zo’n sprint.

Op tempo heb je daar uiteraard geen last van en heeft de handbak zeker zijn charme. Porsche heeft het licht gezien en dumpte de extreem lange zevende versnelling. Het optimum voor een handbak is zes verzetten, als het er meer worden, wordt de bediening heel snel omslachtig.

Tijdens de test merkten we dat de zesde versnelling van de bak van de Porsche 992.2 Carrera T nog steeds aan de lange kant is, maar dankzij het forse koppel is er minder de noodzaak om direct terug te schakelen. In de sport-stand geeft de 911 (naar wens) zelf automatisch tussengas bij terugschakelen. Handig, maar het is ook leuk om het zelf te blijven oefenen.

Tot zover is alles goed, maar toch waren we niet onverdeeld positief over de handgeschakelde 992.2 Carrera T. Door de vlakke koppelkromme is het motorkarakter wat saai. Het voelt allemaal erg lineair en als ik het durf te zeggen, zelfs wat karakterloos. In combinatie met de PDK-automaat hadden we het zeker niet, maar met handbak voelt de boxer zescilinder geknepen. Doordat de versnellingen nog relatief lang zijn, is de beloning van het doorhalen naar de rode lijn ook minder dan je hoopt. Het is geen langzame auto, maar dat gevoel krijg je soms wel….

Carrera T cabriolet

De definitieve rijdersversie van de 911 zou er natuurlijk niet moeten zijn als zwaardere en langzamere cabriolet. Niets menselijks is ons vreemd, zullen we maar denken. Het is ook niet onlogisch dat je weekendspeeltje juist als cabriolet wordt uitgevoerd. Een fors deel van de 911-verkopen heeft dan ook een dak wat kan opvouwen.

In eerste instantie lijkt het of de 911 Cabriolet een softtop heeft, maar het is meer een hybride oplossing. Gesloten vormt het dak eenzelfde boogvorm als bij de 911 Coupé en is aerodynamisch behoorlijk efficiënt. Het dak bestaat uit vier magnesiumsegmenten die in gesloten vorm naadloos op elkaar aansluiten. De vier magnesiumsegmenten zijn niet verbonden met het stof van de kap, zodat ze bij het openen soepel op elkaar stapelen. Het voorste daksegment dient als deksel van het geheel. Uiteraard kan het dak rijdend (tot boven 50 km/u) worden gesloten en geopend.

Hoe we ooit zonder hebben kunnen leven, begrijpen we ook niet. De geïntegreerde, elektrische bediende winddeflector kan je rijdend met één druk op de knop openen. Het gaaswerk spant zich tussen de rugleuning van de achterstoelen en een bewegende beugel.

Carrera T uiterlijk met en zonder pakketten

Absoluut een pluspunt van de Porsche 992.2 Carrera T is het uiterlijk, de auto uit de test had nog een extra designpakket. Standaard staat de “T” er ook lekker bij, met goede velgen, het verlaagde onderstel en diverse vanadiumgrijze accenten zoals de spiegelkappen.

De 911 Carrera T uit de test kreeg dus diverse details uitgevoerd in de klassieke Porsche-kleur Gentiaanblauw voor een opvallend contrast. De sierdelen in de achterklep, de Carrera T-bestickering, MT-stickers en de glansgedraaide velgen zijn in deze kleur afgewerkt, terwijl de spiegelkappen in zwart zijn uitgevoerd. In het interieur zorgen Gentiaanblauwe stiksels, gordels en accenten op de middenconsole en deurpanelen voor een stijlvolle uitstraling. Ook de stoelen hebben contrasterende strepen en het 911-logo is in deze kleur gestikt op de hoofdsteunen.

Conclusie en prijzen Porsche 992.2 Carrera T

De Porsche 992.2 Carrera T is er tegenwoordig zowel als coupé en cabriolet, daarna moet er nog de keuze worden gemaakt tussen handbak en automaat. Kies je voor de handbak, dan zal de buitenwereld dat ook weten, want je krijgt dan een sticker met het schakelpatroonlogo op de achterruiten. De verkorte pook heeft overigens een walnoothouten knop en een ‘ MT’ (Manual Transmission) embleem. Het schakelpatroonlogo is ook nog eens zichtbaar op het dashboard bij de passagier.

Goedkoop is het allemaal niet, als coupé begint de 911 Carrera T bij € 211.200,-. De cabrio is net geen 18 mille duurder en dan kun je nog wat opties aanvinken. De Porsche 992.2 Carrera T cabriolet met handbak uit de test was zelfs tweehonderdzestigduizend euro. Een hoop geld voor een auto die wellicht niet helemaal uit de verf kwam, maar het is fantastisch dat Porsche ze blijft bouwen.

