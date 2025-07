Stekkerauto’s zijn gigantische stroomvreters in Nederland

Al die Nederlandse stekkerauto’s zorgen voor een flinke stijging in stroomverbruik.

Steeds meer elektrische auto’s in Nederland betekent ook een toegenomen behoefte aan elektriciteit voor al die vierwielige stroomslurpers. Het CBS heeft gekeken hoe het zit met het elektriciteitsverbruik in ons land.

Stroomverbruik elektrische auto

Wat blijkt? In 2024 verbruikte het binnenlands vervoer maar liefst 17 petajoule aan elektriciteit, bijna twee keer zoveel als in 2019. Om het wat makkelijker te maken. Een petajoule staat gelijk aan 278 miljoen kilowattuur (kWh).

Het CBS kan dit melden op basis van voorlopige cijfers over het elektriciteitsverbruik in Nederland. In totaal verbruikte ons land 407 petajoule aan elektriciteit in 2024, een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De grootste uitschieter komt uit de hoek van vervoer. Deze sector zag het stroomverbruik sinds 2019 stijgen van 9 naar 17 petajoule. Vooral het wegverkeer, oftewel de elektrische auto, is verantwoordelijk voor deze verbruiksgroei.

Tot voor kort was het vooral de trein die elektrisch reed, maar dat is inmiddels wel achterhaald. Sinds 2023 verbruikt het wegverkeer méér stroom dan het railverkeer. Niet zo gek. In de afgelopen jaren zijn het aantal EV’s in Nederland enorm toegenomen. Begin 2024 reden er al meer dan 500.000 volledig elektrische auto’s rond op de Nederlandse wegen, en daar komen er dagelijks honderden bij.

Hoewel het totale elektriciteitsverbruik in Nederland nog altijd iets lager ligt dan voor corona (in 2019 was het 3 procent hoger), neemt de druk op bepaalde delen van het stroomnet wel degelijk toe. Daarom ook de vriendelijke vraag van de overheid of jij je EV graag op onorthodoxe tijden aan de lader hangt.

Netbeheerders trekken al jaren aan de bel. Ze waarschuwen voor overbelasting van het net als het laden niet slimmer wordt verdeeld over de dag.

Leuk man al die datacenters

Niet alleen de auto zorgt voor meer stroomverbruik. Ook de sector informatie en communicatie zag het elektriciteitsverbruik in 2024 met 50 procent toenemen. A.k.a de sector die ervoor zorgt dat jij geinige filmpjes kunt scrollen tijdens het schijten.

Ik heb het over datacenters. AI, streaming, clouddiensten, grappige filmpjes tijdens het kakken. Het draait allemaal op servers die 24/7 staan te loeien. Ook veel in Nederland.

Dus

Het stroomverbruik van de elektrische auto is bijna verdubbeld. Daar gaat de komende jaren niets aan veranderen. Er komen alleen maar meer EV’s bij en deze hebben allemaal stroom nodig. Waarvan akte.