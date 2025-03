Dierbaarste gezinslid wil dat je een elektrische auto koopt

Tijd om de overstap te maken!

Je steekt er een hoop geld, tijd en energie in en wat krijg je terug? Een parttimebaan als poepschepper. Maar toch nemen we massaal een hond in huis. De trouwe viervoeters hebben zo’n speciale plek in de gezinsdynamiek dat 41 procent van de eigenaren nadenkt over het comfort van de hond bij de keuze voor de volgende auto. Hoor je bij deze groep? Doe je hond een plezier en koop een elektrische auto.

Skoda wilde er graag achter komen welke auto honden het fijnst vinden. Hiervoor schakelde het merk de Britse dierenarts, hondenexpert en tv-persoonlijkheid Scott Miller in. Hij nam Mango mee, een Cocker Spaniel van één jaar oud. Samen reden ze in een elektrische auto, een benzineauto en een auto op diesel. Miller tikte tijdens de test de duizelingwekkende snelheid van 112 km/u aan. De scheurneus!

Het onderzoek

Mango kreeg tijdens de ritjes een hartslagmeter om. In de elektrische Skoda Elroq lag Mango lekker rustig op de achterbank en viel bijna in slaap. De meter gaf 80 tot 100 bpm aan. Vervolgens stappen de twee in een benzine- en een dieselauto (welke modellen dit waren, vertelt Skoda dan weer niet…). In de auto’s op dinosap lag de hartslag op 120 tot 125 bpm, wat volgens de onderzoeker duidt op een hoger stressniveau.

Je hond wordt wagenziek in een brandstofauto

Er is nog een onderzoeker genaamd Anna Webb bijgehaald. Zij ondersteunt de conclusies die je aan de hartslagmeter kunt hangen. Webb geeft duiding: ”Omdat het gehoor van honden vier keer scherper is dan dat van ons, pikken ze geluidsfrequenties op van de traditionele motorgeluiden die voor mensen onhoorbaar zijn. Op dezelfde manier kunnen de trillingen van de benzine- en dieselauto’s ‘wagenziekte’ veroorzaken, waardoor Mango’s hartslag stijgt door zich misselijk te voelen.”

Daarnaast denkt Miller dat een elektrische auto voor gezondheidsvoordelen voor je hond. Dat komt door de stille motor uiteraard, maar ook door het ontbreken van schakelmomenten. Miller geeft ook ”een ruim interieur” als voordeel voor een EV. Want er zijn natuurlijk geen benzine- of dieselauto’s met een ruim interieur.

Dus Maxie, hoog tijd om Mustang Mach-E van de zaak te gaan rijden.