Deze peperdure GT3 op Marktplaats is NIET gewrapt

Deze Porsche is helemaal met de hand bekla… eh… beschilderd.

Je kunt je auto laten wrappen als je op wil vallen, maar dat is natuurlijk een beetje voor armoedzaaiers. Als je echt een unieke auto wil, laat je die met de hand beschilderen. Dan weet je 100% zeker dat je iets unieks hebt. Dat is precies wat er gedaan is met deze 991 GT3 die we vonden op Marktplaats.

Volgens de advertentie is deze volledig met de hand beschilderd door “gerenommeerde kunstenaars”. Deze kunstenaars zijn zelfs zo gerenommeerd dat ze niet eens bij naam genoemd worden. Het schilderwerk lijkt in ieder geval geïnspireerd te zijn op Karel Appel. En waag het niet te zeggen dat je 3-jarig neefje dit ook kan, want dan ben je een cultuurbarbaar.

Los van de kunst is de 991.2 GT3 natuurlijk wel een meesterwerk. Dit is misschien wel het summum van de 911, met een 500 pk sterke atmosferische zescilinder. Met de Mk2 was de GT3 ook weer met handbak leverbaar, maar deze heeft gewoon de PDK.

De keuze voor een automaat is in dit geval verstandig, want het blijkt om een huurauto te gaan. Je kunt deze Porsche vanaf €525 huren. Voor dat bedrag krijg je de auto drie uurtjes mee. Heel vaak zal de auto niet verhuurd zijn, want er staat nog maar 18.200 km op de teller.

In plaats van huren kun je deze auto dus ook kópen. Dan moet je wel de hoofdprijs betalen: er wordt maar liefst €265.000 voor gevraagd op Marktplaats. Kennelijk wordt de waarde van de kunst hoog ingeschat. Om even aan te geven hoe duur deze auto is: je kunt voor €6.000 minder een 991.2 GT3 RS op Marktplaats kopen, die ook nog eens minder kilometers heeft.