Fan van de Polestar Precept? Goed nieuws! - Autoblog.nl

Als jij fan bent van de eerder getoonde concept car van Polestar, de Precept, is er goed nieuws: productie is nabij.

Het merk Polestar doet al iets goed in de autowereld: lovers van haters onderscheiden. Er zijn mensen die van Volvo houden en daarom de sterk op Volvo lijkende Polestars ook kunnen waarderen. Andere mensen vinden het maar een laffe, Chinese versie van Volvo zonder merkidentiteit et cetera. Wat je er ook van vindt, ze hebben wel eindelijk twee auto’s op de weg: de Polestar 1 en de Polestar 2. Die eerste is een viercilinder hybride coupé met 600 pk, de tweede is een volledig elektrische compacte sedan.

Volhouden

Een mooie start, maar nu is het tijd voor het echte werk. Beide eerdere Polestars, vooral de 1, baseren zich heftig op Volvo’s. Dat is geen probleem, maar onderscheid is belangrijk. De eerste Polestar die niet op een Volvo lijkt, kregen we begin dit jaar te zien. De Polestar Precept is echter nog een concept, maar Polestar was er destijds bloedserieus over. Dat wordt nu bevestigd.

Productie

De Polestar Precept is namelijk bevestigd om in productie te gaan. Dat liet Polestar vanmorgen weten. Dit is de toekomst van Polestar, al gaat het misschien wel meer om de achtergrond dan om de Precept zelf. Dat leggen we even uit.

Duurzaam

Over de Precept zelf hebben we het al eens gehad, maar even in het kort: grote sedan, volledig elektrisch, hypermodern interieur en de bedoeling om dit écht een Polestar te maken en niet een iets frissere Volvo S90. Wat de Precept belangrijk maakt, zit hem in de interieurmaterialen. Iets wat we eerder hebben gezien is plastics van gerecyclede PET-flessen. Ook wordt er gebruik gemaakt van teruggewonnen visnetten en gerecycled kurkvinyl. Ten slotte hebben ze een composiet op basis van vlas weten toe te passen in het interieur. Om zo goed als klimaatneutraal te worden, zijn al deze materialen van toepassing in de Precept.

Productie

De Polestar Precept gaat in productie in China. Dat kun je zien als een nadeel, maar goed, jouw iPhone wordt ook aldaar in elkaar geschroefd. Wat belangrijker is: de faciliteit zelf. Polestar wist ons vorig jaar te melden dat het Polestar Production Centre geopend was en dat het een hypermodern en milieuvriendelijk gebouw werd. Na ecologische prijzen in de wacht te slepen is er een nóg modernere faciliteit in aanbouw, waar klimaatneutraal worden naar een nóg hoger plan getild wordt. Serieus werk.

De Polestar Precept gaat dus in productie. Over de auto zelf wordt weinig verder bevestigd. Naast wat we wisten over de duurzame materialen, spelen camera’s een grote rol. Wat direct opvalt is de grote LIDAR-sensor op het dak, ondergetekende hoopt dat die nog iets mooier weggewerkt wordt. LIDAR helpt echter goed met het scannen van de omgeving om autonoom rijden goed te laten functioneren. Zaken die het productiestadium waarschijnlijk wel gaan halen zijn het modern uitziende interieur met een groot Tesla-achtig scherm, cameraspiegels en hopelijk ook stukjes van het design: het is een mooie, moderne auto. Iets wat gewaagd zou zijn maar wellicht niet helemaal klaar is voor productie: de achterdeuren zijn suicide-doors en een B-stijl ontbreekt. Dat wachten we even af. Een termijn voor de productie is ook nog niet genoemd, evenals de WLTP-radius en de specificaties qua elektromotoren en accupakket.