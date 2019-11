Audi Q3 Sportback: rijtest en video

De Audi Q3 Sportback is 'een veel emotionelere Audi dan de reguliere Q3' aldus Audi. Of dat waar is? We zochten het voor jullie uit.

Compacte SUV’s gaan -om het maar eens op z’n plat Hollands te benoemen- als een malle. De hele wereld wil hoog-op-de-poten-hatchbacks omdat ze zo lekker stoer zijn. Omdat ze hoog zitten en omdat ze niet zo lomp zijn als échte SUV’s. En als een compacte SUV zoals de Audi Q3 dan een succes blijkt (er werden tot op heden meer dan een miljoen Q3’s verkocht) dan komt er onvermijdelijk een variant op.



En zo gaat het dus ook bij de Audi Q3, die na een succesvol eerste levensjaar van de tweede generatie van de compacte SUV, nu ook verkrijgbaar is met een aflopende daklijn. En stiekem zijn er meer verschillen met de reguliere Q3 dan je zou denken. Wat Audi wil bereiken met de Q3 Sportback? De mensen van Audi roepen dat het een ‘véél emotionelere auto’ is dan de gewone Audi Q3 zou zijn. Of dat ook daadwerkelijk het geval is? Dat gaan we hopelijk uitvinden vandaag.



Laten we beginnen met het exterieur: zie je die motorkap en koplampen? Die zijn hetzelfde gebleven. En verder? Bijna niets. De spatborden, de deuren, de daklijn, de achterklep en -bumper: alles is anders. De achterlichten zijn ook hetzelfde maar zitten nu op een andere plek. De grille heeft bij de Sportback een honingraat-patroon in plaats van verticale lamellen.

De spatborden zijn breder geworden en het lijnenspel van de flanken is anders om de auto een bredere stance te geven. De achterkant van de Q3 Sportback is natuurlijk het meest veranderd, samen met de daklijn. Het geheel loopt veel meer af en de spoiler is groter geworden. Overigens is de kofferbak nog steeds even groot onder de hoedenplank. Zichtbare fysieke uitlaten zijn er niet. Wielen zijn er uiteraard nog wel: van 17 tot 20 inch.



En dat brengt ons bij het onderstel: standaard monteert Audi op de Sportback het sportonderstel, met sportievere demping en progressive steering. Daarnaast levert Audi standaard hun Drive Select-systeem om de besturing, gaspedaalrespons, motorgeluid etc. naar wens aan te kunnen passen. Dat kan met één van de standaard rijmodi, of indien gewenst kun je in de Individual-stand alles naar eigen smaak instellen. Bijvoorbeeld alles op ‘Dynamic’ behalve de besturing. Het heeft echter geen invloed op de demping van de auto, tenzij je de optie van adaptieve dempers aanvinkt op de optielijst.



Ben je geen liefhebber van sportieve onderstellen dan is er overigens wel een oplossing. Wil je minder sportiviteit dan kun je kosteloos een regulier ‘comfortonderstel’ laten monteren door de fabrieksmedewerkers van Audi. In dat geval heb je gewoon hetzelfde comfortabele onderstel als onder de standaard Audi Q3 geschroefd wordt. Maar de grap van een coupéachtige is natuurlijk dat het allemaal iets sportiever mag zijn en dus heeft Audi als standaard voor het sportieve gekozen.



Qua interieur ook weinig veranderingen: Los van de iets andere ruimte voor de achterpassagiers is alles hetzelfde gebleven. Dat neemt niet weg dat het een fijne cabine is, waarbij we Audi vooral ook kudos willen geven voor de creativiteit. Er zijn immers niet veel andere merken die hele strips alcantara over het dashboard durven te leggen.

Motorisch gezien zijn er een 150 en 190 pk diesel en een 150, 190 en 230 pk sterke benzinemotor leverbaar. De 150 pk is er ook als mild hybrid met een 48 Volts elektromotor. Die elektromotor wordt met name gebruikt om te ondersteunen bij zwaardere belasting, zoals het wegrijden uit stilstand. De accu’s van het hybride systeem worden gevoed door het afremmen van de auto, er is verder geen aansluiting voor een stekker te vinden dus.



Sturen doet de Audi Q3 Sportback best ok. Het is echter niet zo sensationeel anders dan een Audi Q3 met sportonderstel. Sterker nog, ik vraag me af of het verschil merkbaar is als je de twee naast elkaar zou zetten. De spoorbreedte is iets toegenomen om voor iets meer dynamiek te zorgen in de besturing, dat zal misschien nog het grootste verschil oplevern.

De auto zoals wij hem reden (de mild hybrid 150 pk benzine) gaat een slordige 52.000 euro kosten is het idee, maar de exacte pricing is nog niet rond omdat de typegoedkeuring op moment van testen nog afgerond moest worden voor de mild hybrid. Het blok zelf presteert prima zonder erg indrukwekkend te zijn. De gasrespons is (geholpen door het mild hybrid systeem) best goed, maar het wordt nooit echt spannend met 150 pk aan boord.



Alles bij elkaar is de Audi Q3 Sportback een auto die je vooral moet kopen omdat je een iets dikker uitziende Q3 wil. Verder zijn de verschillen in emotie, zoals de Audi-mensen dat noemden, niet zo gigantisch als ze ons wilden laten geloven. Een prima auto, dat zeker, maar emotioneel is iets anders. Daarvoor zullen we echt op een (R)SQ3 Sportback moeten wachten.

