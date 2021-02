Strasse Lexus LC is een tikkeltje fout, maar wel lekker - Autoblog.nl

Met de Strasse Lexus LC onderscheid je je wel van die tientallen andere mensen die zich óók onderscheiden.

Confession time: voor ondergetekende is de coolste auto van dit moment de Lexus LC. De grote coupé van Lexus doet net alles even anders dan anders. Qua styling, aandrijving, luxe, aankleding en coolheid staat de auto op eenzame hoogte.

Wellicht dat je een beetje autoreed moet zijn om de auto te kunnen waarderen, maar het kwaliteitsproduct laat eigenlijk geen steken vallen op de punten die ik belangrijk vind aan een auto. Wie deze auto laat staat om het infotainment-systeem, laat ook zijn droomvrouw gaan vanwege het feit ze iets te zure appeltaarten bakt. Ofzo.

Strasse Lexus LC

Wat wel een lastig dingetje is aan de LC, is de vrij drukke styling. Om de auto goed te kunnen waarderen, moet je ‘m in het echt zien. Want met het zonlicht erop komt het design het beste tot zijn recht. Tuning is dan wel het laatste wat je moet overwegen voor deze auto. Toch is de Strasse Lexus LC een optisch aangepast exemplaar.











Het hoogtepunt van de Strasse Lexus LC zijn natuurlijk de wielen. Geheel volgens de heersende mode zijn ze concave en zwart. Het model draagt de naam SV10M Deep Concave FS en is afgewerkt in een soort koolstof-achtige finish. Het is echt alleen de finish, want de velgen zijn van gesmeed aluminium. Afgaande op de foto’s zou je het niet zeggen, maar de wielen zijn enorm. Voor zijn ze 9J x 22 en achter zelfs 11J x 22.









Carbon frutsels

Ze hadden het voor de Strasse Lexus LC bij de velgen moeten houden. Zoals je kunt zien is de auto uitgevoerd in het wit. Dat is sowieso niet de ideale kleur voor de grote Lexus coupé. Daarbij is de auto voorzien van allerlei koolstofvezel details. Uiteraard is het meest in het oog springende item natuurlijk de carbon motorkap. Daarnaast is er een carbon splitter en zijn er carbon sideskirts. Uiteraard ontbreekt een koolstofvezel spoiler niet.

In dit geval is de Strasse Lexus LC voorzien van een atmosferische 5.0 liter V8. Een hybride V6 is ook mogelijk (en aanzienlijk goedkoper).

