Wat hebben Eric Clapton en Lexus met elkaar gemeen?

Huh? Eric Clapton en Lexus? Dat is een combinatie die niet 123 voor de hand ligt. Zou je denken, want deze twee hebben namelijk wel degelijk iets met elkaar gemeen!

Eric Clapton kennen we in de eerste plaats natuurlijk als muzikant. De beste man heeft in de loop der jaren zoveel meesterwerken afgeleverd, dat ze niet meer op 2 handen te tellen zijn. Layla bijvoorbeeld, of Tears in Heaven. Of zijn cover van I Shot the Sheriff. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen.

Verder kennen we Clapton natuurlijk als een Ferrari adept. Hij heeft zelfs een one-off laten bouwen door de Italianen. Dus is de combinatie Eric Clapton-Lexus nog altijd een vreemde. Wacht, we gaan nog even terug naar zijn muziek, dan wordt alles vanzelf duidelijk.

Bij vrijwel al zijn hits was namelijk een snerpende solo-gitaar te horen. Juist ja, Eric Clapton mag gerekend worden tot een van ’s werelds beste gitaristen. De meeste van zijn hits speelde ‘Slowhand’ op een Fender Stratocaster. En precies dat hebben Lexus en Eric Clapton met elkaar gemeen. Ik zal het even uitleggen.

Lexus ontwerpt een eigen Fender Stratocaster

Inderdaad. De Japanse autofabrikant heeft de handen gezet in een eigen Fender Stratocaster. Ze hebben een flink sausje ‘LC’ over de legendarische gitaar gegooid en eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er zijn.

Want de gitaar waar het om gaat is gespoten in ‘Structural Blue’, een kleur die ook leverbaar is op onder meer de Lexus LC500. En er is iets bijzonders aan deze kleur. Die is volgens Lexus uniek doordat er géén blauwe pigmenten in zijn verwerkt. De gitaar lijkt blauw door de interferentie van licht. Vandaar de naam ‘Structural Blue’.

Carbon en geborsteld aluminium

Maar bij die kleur alleen houdt het natuurlijk niet op. Zo is de slagplaat van de gitaar uitgevoerd in koolstofvezel, een materiaal dat ook wordt toegepast in de LC’s van Lexus. En als je dacht dat je daarmee alle verwijzingen hebt gehad, nee hoor. Er is meer!

De Master Volume- en de Master Tone-knop zijn namelijk uitgevoerd in geborsteld aluminium. Grappig detail, want de volumeknop van het audiosysteem in de Lexus LC zijn van precies hetzelfde materiaal gemaakt.

Ook de koffer waarin Eric Clapton deze gitaar straks gaat sjouwen op weg naar een optreden heeft de ‘Lexus treatment’ gekregen. Zo is hij bekleed met vinyl in carbon-design en aan de binnenkant is het Lexus logo geborduurd.

Het wordt een zeldzame gitaar, deze Lexus Stratocaster

Zoals bij ieder speciaaltje, of het nou een auto of een gitaar is, zullen er niet veel van gebouwd gaan worden. De teller blijft staan op 100. Dat lijkt best veel, maar op een wereldbevolking van bijna 8 miljard is het natuurlijk peanuts.

En dan de laatste vraag; gaat hij kosten? Nou, laten we het zo zeggen, Eric Clapton kan hem wel betalen. Maar of jij dat kan, weet ik oprecht niet. Niet omdat ik niet weet hoeveel geld jij te besteden hebt, maar omdat Lexus in het persbericht is vergeten te vermelden hoeveel ze ervoor willen hebben.

Maar ach, een kniesoor die daarop let. Alles wat wij zien is een enorm mooie gitaar in een geweldige kleur.

Doe mij er maar eentje!