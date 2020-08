De 11 coolste moderne cabrio’s op een rij

De coolste moderne cabrio’s, zodat jij precies de goede auto onder de bips hebt om te flaneren over de chique boulevards en te toeteren naar de olijke poppekes.

Het is bijzonder warm op dit moment. Het zal jullie wel zijn opgevallen. Dat is in sommige gevallen goed nieuws. Zo lijken de Pirelli’s meer van Red Bulls te houden bij warm weer dan van Mercedessen.

Ook is de zomer het moment om weer te cruisen met je cabrio. Juist met dit weer moet je er van genieten, toch? Helaas is het rijden in een cabriolet bijna altijd níet cool. Ja, mensen kijken je aan. Maar niet omdat ze zo graag met je willen ruilen. Nee, ze zijn een veel te rood hoofd in Japanse roadster of Duitse cabrio uit het jaar kruik met imitatie wielen eronder. Het is echter niet altijd een geldkwestie. Ook een open Lamborghini is eigenlijk bijzonder un-cool.

Nu is er een heel eenvoudige oplossing: pak een klassieker. Die zijn juist vaak wel weer cool. Klassiekers zijn voor liefhebbers, niet voor poseurs. Maar als je niet een te oude auto wenst, zijn je opties erg beperkt. Daarom gingen we op zoek naar de coolste moderne cabrio’s.

Voor dit overzicht kijken we uiteraard naar een vrij specifieke categorie, om ervoor te zorgen at het lijstje enigszins compleet kan zijn. De eisen zijn:

Niet ouder dan 20 jaar

Meer dan voldoende vermogen

Meer dan voldoende luxe

Stijl is belangrijker dan prestaties

Alpina Roadster V8 (E52)

2002

We beginnen het lijstje ‘coolste moderne cabrio’s’ met een opmerkelijke deelnemer. Een getunede BMW is altijd een beetje fout. Dat kan erg leuk zijn, maar het blijft fout. Een getunede retro BMW tunen is al helemaal not done. Maar in het geval van de Alpina Roadster V8 hebben ze uitstekend werk geleverd. De BMW Z8 was dynamisch gezien een faliekante mispeer: minder strak om te rijden dan de M5 waarvan ‘ie was afgeleid. Bij Alpina haalden ze het sportieve element eruit. De hoogtoerige 4.9 motor werd vervangen door een relaxtere 4.8 van Alpina-origine. De handbak werd vervangen voor een automaat. Het resultaat was een relaxtere cabrio waarbij het meer om de stijl ging dan valse sportieve eigenschappen. En juist de relaxte houding maakt ‘m cool.

Aston Martin DB9 Volante

2004

In principe een van de coolste moderne cabrio ooit gebouwd. De DB9 Volante is vooral heel erg mooi. De DB9 is ontwikkeld met een Volante in het achterhoofd. Ook moest het voornamelijk een Gran Tourer zijn, geen faux-sportwagen. Juist daardoor is de DB9 niet alleen een elegante schoonheid om te zien, maar is het ook een zeer gracieuze wagen. Je kan ermee sturen over de bergpassen, maar dat doet de DB9 heel beschaafd, tenzij je de V12 gaat aanspreken. De DB9 Volante is een van die weinige auto’s die werkelijk iedereen terecht mooi vind. Het is ook een van de weinige auto’s die perfect doet waarvoor hij ontworpen is. Klasse.

Cadillac XLR-V

2005

Oh, deze is heel erg tricky, want de Cadillac XLR is natuurlijk een voordelige SL-concurrent. Het is een van de weinige auto’s die zich niet lekker laat fotograferen, deze auto moet je in het echt zien. De XLR werd gebouwd op het chassis van een Corvette. Dat was stiekem een behoorlijk goed rijdende auto, maar met een plastic exterieur en plastic interieur liep niet iedereen er warm voor. De Cadillac XLR had een veel fraaier koetswerk en een flink verbeterd interieur, alhoewel nog niet op Mercedes-niveau. De motor was een 4.6 Northstar V8 met 32 kleppen en vier boverliggende nokkenassen, in de XLR-V zelfs een 4.4 met supercharger. Zie het als een Amerikaanse XKR of SL55, maar dan met unieke styling.

Mercedes-Benz SL600 (R230)

2006

Stiekem is de ‘R230’ een waanzinnig stijlvolle auto. Omdat er veel van gebouwd zijn, zijn ze relatief betaalbaar. Fout getunede exemplaren zijn geen uitzondering. Dus je moet vooral heel erg goed kijken welke SL je precies moet hebben. In principe kun je met een donkerblauwe SL350 niet meer stuk, maar wij gaan voor de SL600. Voornamelijk omdat het apparaat bomvol zit met Duitse engineering zonder dat je het er aan af ziet. Twee kleine uitlaatjes, eenvoudige vijf spaak wielen en de achterlichten van de SL500. De minder krachtige SL55 AMG ziet er ‘dikker’ uit. De eerste facelift versie is iets strakker, iets sterker (517 pk) en iets betrouwbaarder. Als SL600 zeer zeldzaam ook.

Jaguar XK Convertible (X150)

2006

Dit lijstje met de coolste moderne cabrio’s is eigenlijk de natuurlijke habitat voor de Jaguar XK. Het is eigenlijk een soort Aston Martin DB9-light. In principe dezelfde core values, maar dan iets bescheidener in prestaties, prijs, verbruik en kosten. De motor is niet heel erg van belang. Alle V8’s zijn zeer prettig in de omgang en voldoende rap. Belangrijker is misschien wel de uitvoering. Een felle kleur of saaie kleur kan de XK goed hebben, maar in donkerblauw met ivoorkleurig leder is de auto helemaal perfect. Ook als Cabriolet is de XK een uitstekend rijdende auto, leuker dan een gelijkgeprijsde BMW 6 Serie, wat misschien wel de foutste auto van het moment is.

Alfa Romeo 8C Spider

2008

In principe heb je met deze auto het beste van Maserati, Ferrari en nog een paar Italiaanse grootmeesters in een auto, met een bescheiden badge. De 8C Cabriolet kwam in navolging van de Competizione. Het voordeel van de Spider was dat de engineers niet maximale sportiviteit nastreefden. Het is vooral een ware exoot die vanuit elke hoek bijzonder fraai is. Het is zo’n auto waarbij de prestaties niet van belang zijn. De auto is sowieso snel genoeg. Sowieso klinkt de 8C Spider véél sneller dan dat deze is.

Porsche 911 Speedster (997)

2010

Het was nog even zoeken naar de gaafste open Porsche. Een 911 Cabriolet is al gauw niet cool. Ze staan op elke straathoek en vaak zijn het vierwielaangedreven varianten met automaten en meerdere turbo’s. Dat maakt ze heel erg capabel en goed, maar niet zozeer cool en het gaat hier juist om de coolste moderne cabrio’s. De 911 Speedster was dan ook een aangename verrassing. De 997 Speedster was in feite een Carrera S Cabrio met achterwielaandrijving, waarbij ze de koets behoorlijk hebben aangepakt. De Fuchsvelgen maken het plaatje compleet. Er zijn er slechts 356 van gebouwd, dus je bent ook nog eens connaisseur als je er eentje rijdt.

Maserati GranCabrio Sport (M145)

2017

De Maserati GranCabrio is zo’n auto waarbij je met gemak 10 goede redenen kunt bedenken om ‘m tot zijn ventieldoppen af te droppen. En toch. De bezitsdrang is veel groter dan een BMW 650i Cabrio die op alle punten beter zal zijn. Het maakt niet uit, de Maserati is beeldschoon en klinkt hemels. Met de jaren werd de auto beter en beter. Het is zaak om wel voor de ‘Sport’ te kiezen, die was namelijk, eh, minder sportief. De andere optie was de MC Sport met een gekunstelde bodykit.

Ferrari Portofino

2018

Het is nog even wachten op bijzondere uitvoeringen van de Portofino, maar eigenlijk is dat niet nodig. De cashcow van Ferrari is een van de fraaiste auto’s op de markt en is een van de coolste moderne cabrio’s van het moment. Zeker in de juiste kleurstelling. De truuk is om elke rood-tint te omzeilen, evenals andere felle kleuren. Combineer het met een fraaie bruine tint voor de bekleding en je hebt een zeer stijlvolle en coole open Ferrari.

Bentley Continental GT Convertible

2019

Deze is nogal lastig. Net als de 911 is de Continental GT een enorm succes en in bepaalde kringen erg populair. Maar populair is vaak niet hetzelfde als cool. We zitten niet meer op de middelbare school. De derde iteratie van de Continental GT is echter fraaier dan ooit. De auto deelt nu zijn techniek met de Panamera in plaats van de Phaeton, iets dat je kunt zien aan de fraaie proporties. Zeker als je een chique kleur met de discreet klinkende W12 kiest, is het een onnoemelijk coole auto. Ga je toch voor een matzwarte V8 met Akrapovic-uitlaat, dan ben je af. Not cool.

Lexus LC500 Convertible

2020

De auto waarmee we zijn begonnen. De Lexus LC500 is op dit moment de coolste cabrio die je kunt kopen. Dat komt ook omdat er op dit moment nauwelijks cabrio’s gebouwd worden. Maar ook al was de markt volkomen verzadigd met cabriolets, dan nóg is de LC500 de coolste cabriolet. Het is opmerkelijk dat deze auto min of meer uit het niets kwam. Wat het meest verfrissend is, is dat Lexus alles even anders doet. Het interieur staat op een bizar hoog niveau, zonder de Duitse concurrentie na te doen. De styling is verfrissend doch fraai. En de techniek is naast zeer betrouwbaar ook nog eens uniek: een unieke, atmosferische 5.0 V8 geeft nu eenmal veel meer auditief genoegen dan een turbomotor. Niet sneller weliswaar, maar wel cooler.

Uiteraard is dit slechts een kleine greep in de categorie coolste moderne cabrio. Mocht je een model missen, laat weten in de comments welke en nog wel belangrijker: waarom die auto juist zo cool is. De beste inzending wint een chatsessie van 5 uur met @jaapiyo.