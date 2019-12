Zo staat het ervoor met de verbouwingen op Zandvoort

In de nieuwe The Road to Zandvoort-podcast het over de bouwwerkzaamheden aan het circuit.

In The Road to Zandvoort podcast van de BNR Nationale Autoshow was deze week Marnix Drysdale, hoofd sponsoring Dutch Grand Prix bij VolkerWessels, te gast. Het bouwbedrijf is één van de hoofdsponsors van de Formule 1-race in Zandvoort en momenteel zijn de verbouwingen in volle gang. Drysdale vertelde onder meer over de werkzaamheden die gaande zijn.

Zoals eerder bekend werd moeten de werkzaamheden naar verwachting in februari 2020 klaar zijn. Ruim voor het raceweekend in mei 2020. De overige maanden gaan gebruikt worden voor overige werkzaamheden rondom het circuit.

In de podcast liet Drysdale weten optimistisch te zijn over de ontwikkelingen. Volgens de topman zijn een groot deel van de werkzaamheden eind januari klaar. Mochten er nog tegenslagen komen dan zijn deze ingecalculeerd, aldus Drysdale. Momenteel werkt VolkerWessels vijf dagen per week aan het project. Indien nodig kunnen er meer shifts komen. Ook zeven dagen werken aan het circuit behoort tot de mogelijkheden. Vooralsnog is daar geen sprake van.

De topman vertelde tegenover Meindert en Wouter dat men momenteel voorloopt op de planning, wat natuurlijk goed nieuws is. Ruim een maand geleden is de verbouwing aan Circuit Zandvoort begonnen. Zoals het er nu naar uitziet kan er medio februari weer gereden worden over het vernieuwde circuit.

De gehele podcast is hier terug te luisteren.