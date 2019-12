Audi gaat niet aan de gigantische pornojetsers

Goh...

Meningen kunnen uiteen lopen. Ondergetekende kan bijvoorbeeld de nieuwe Audi RS6 wel waarderen. Collega @willeme houdt het juist liever bij een ingetogen S6. Om in zijn woorden te spreken: de RS6 heeft een vrij kolderieke uitstraling. Niet in de laatste plaats omdat Audi de auto 22 inch velgen meegeeft. Voor de RS7 geldt hetzelfde en de RS Q8 staat zelfs op 23(!) inch. De karrenwielen zelf zijn niet eens het probleem. Het grootste probleem is dat de rest van de auto ontworpen is om deze gargantueske velgen te huisvesten. De RS6 en RS7 rollen bijvoorbeeld standaard op 21 inch, en dat ziet er gelijk uit alsof het niet hoort.

Maar zoals we recent vernomen uit Amerikaanse hoek, hoeft de grens niet bij 22 inch te liggen. General Motors sluit 24 tot 26 inch niet uit. Als Audi zich zou aansluiten bij de trends, wordt het nog veel meer kolderiek dan de huidige RS6. Of het om deze casus van GM gaat weten we niet, maar MotorAuthority kwam in gesprek met Marc Lichte, de designbaas van Audi.

Lichte heeft goed nieuws: 22 inch is toch echt het plafond wat betreft velggrootte. Nee, veel kleiner gaan ze niet worden, maar veel groter heeft volgens hem geen zin. De auto heeft immers zo goed als een grootte bereikt waar de auto zelf niet meer groeit. Probeer maar eens een nieuwe Q7 of Q8 in een parkeerplekje te zetten: dan pas snap je de behoefte om beslist geen grotere auto’s te bouwen. 22/23 inch is nu zo ongeveer het randje van wat de auto nog in proportie houdt. Groter heeft geen zin: de auto wordt ook niet groter.

Overigens vindt Lichte dat men relatief subtiel te werk gaat bij de meeste merken. Elke designschets heeft gigantische wielen. Lichte is eerder blij dat de grote ‘cartooneske’ velgen het hebben gehaald tot het productiestadium. Waarom heeft de RS6 zulke grote velgen? Omdat het Audi-strategie is om de velgen van een RS-model nét een maatje groter te maken dan de grootste velgen van het standaardmodel. Een A6 stopt dus bij 21 inch, daar begint de RS6.

Lichte wil ook nog even kwijt dat er wellicht een opvolger voor de TT in de pijplijn zit. Alleen dan als elektrische crossover. Of in ieder geval iets radicaal anders. Oef, dat mag nog wel even duren dan.