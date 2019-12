Hier zie jij de auto’s uit de nieuwste James Bond-film

Tijd voor een bezoekje aan Londen.

De opnames voor de nieuwste James Bond-titel No Time To Die zijn klaar. De marketingmachine van Universal Pictures is in gang gezet om je tot april, wanneer de nieuwe film verschijnt in de bioscoop, van nieuws te voorzien.

Nu de opnamen achter de rug zijn heb je allerlei filmattributen die niet meer gebruikt worden. De voertuigen die gebruikt zijn voor No Time To Die (trailer) zijn daarom nu al te zien in het London Film Museum. Ze maken onderdeel van de Bond In Motion expositie.

Deze expositie toont allerlei items en voertuigen uit Bond-films, waaronder nu de nieuwste titel. De volgende voertuigen uit No Time To Die staan tentoongesteld in het museum:

James Bond’s Aston Martin DB5 replica met schade en kogelgaten

James Bond’s Aston Martin V8

James Bond’s Land Rover Series III uit Jamaica

Ash’s Land Rover Defender 110 met schade van een achtervolging in Noorwegen

Primo’s Triumph Scrambler 1200 XE uit Italië

Nomi’s Royal Alloy GT125 scooter uit Jamaica

Het zijn zeker niet alle auto’s die gebruikt zijn in de film. De nieuwe DBS Superleggera speelt bijvoorbeeld ook een rol in de film en is niet aanwezig op deze expositie. No Time To Die verschijnt 8 april 2020 in de bioscoop. Onder andere Daniel Craig, Rami Malek, Christoph Waltz, Naomie Harris en Jeffrey Wright zijn te zien in de nieuwste James Bond-knaller.