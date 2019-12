4% bijtelling: zo denkt MG vòòr 1 januari te kunnen leveren

De eindejaarsrun is begonnen. Nieuwkomer is MG.

Nog voor het einde jaar zoveel mogelijk elektrische auto’s op kenteken rammen voor die vier procent bijtelling. Audi doet zijn best door meer e-trons naar ons land te halen en dan is er ook nog een nieuwkomer op de markt in vorm van MG.

De nieuwe MG ZS EV komt op de valrijp naar Nederland. Met de Van Mossel Groep willen ze zoveel mogelijk exemplaren voor 1 januari op kenteken te krijgen. In de BNR Autoshow was Frank Meijer, hoofd verkoop en marketing van MG Motor Europe, te gast om te praten over de topdrukte.

Het ging allemaal heel snel. 1 oktober is MG opnieuw in Nederland gelanceerd. 15 november ging de eerste MG-dealer in Breda open en deze maand komt er een storm aan ZS EV’s op kenteken. Volgend jaar valt de elektrische auto onder 8% bijtelling en komt nu nog in aanmerking voor 4%. De SUV kost 29.990 euro. Voor dat geld heb je een compacte crossover met een actieradius van 263 kilometer. De auto concurreert onder meer met de Hyundai KONA Electric en de Kia e-Niro.

Meijer mikt op 1.500 leveringen voor het einde van het jaar. Nu bestellen is vòòr 1-1-2020 op kenteken geleverd krijgen. Kies je voor een basis configuratie dan MG deze binnen een paar weken leveren, aldus de marketingchef in de radioshow. Ook volgend jaar verwacht Meijer dat het succes zal doorgaan. Volgens de MG-man is de crossover tamelijk uniek in zijn segment in combinatie met de prijs.