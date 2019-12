Autoblog Gemist: de 6 video’s van deze week

Lekker veel rijtesten én advies over je eerste Alfa Romeo.

Maandag 25 november – Polestar 1 rijtest

Een fabuleus ontworpen koets en onderhuids is de Polestar 1 ook ronduit bijzonder te noemen. De rijtest lezen doe je hier. De video zie je hieronder.



Dinsdag 26 november – Skoda Citigo-E iV rijtest

De elektrische drieling van Skoda, Seat en Volkswagen komen met stip binnen op de hitlijst van goedkope elektrische auto’s. Of het daarmee ook goede deals zijn is de volgende vraag! De rijtest lezen doe je door op deze link te klikken. De video kun je hieronder bekijken.



Woensdag 27 november – Mercedes-AMG GLB 35 rijtest

Mercedes heeft een nieuwe speler in het compacte SUV-segment en die komt er gelijk als gepeperde GLB 35 AMG. Tijd voor een kennismaking in een drijfnat Zuid Spanje. Lees de rijtest hier, video hier beneden.



Donderdag 28 november – Aankoopadvies: je eerste Alfa voor 5k

Het is een cliché: als echte autoliefhebber moet je natuurlijk een Alfa Romeo hebben gehad;) Met een budget van 5.000 euro kwamen Casper en Wouter tot de volgende opties.



Vrijdag 29 november – 10+1 dingen die je moet weten over de Renault Captur

Er zijn een aantal interessante feitjes te vertellen over de nieuwe Renault Captur. In deze video behandelen we er tien.



Zaterdag 30 november – Mijn Auto: BMW E30 van Yvette

Yvette, ook wel bekend als Automeisje, bezit een BMW 3 Serie E30. In deze video gaan we op stap met deze, inmiddels, klassieker!