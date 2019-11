Volkswagen: “Hippe jonge mensen willen geen SUV”

Super suf, zo'n SUV.

De SUV heeft de afgelopen decennia een enorme opmars beleefd. Hoe het ooit zo gekomen is weet eigenlijk niemand. Men zegt wel dat de AMC Eagle de eerste echte SUV was, maar als dat zo is dan heeft AMC er in ieder geval weinig vruchten van geplukt. Te vroeg gepiekt zullen we maar zeggen. In mijn eigen beleving waren ze er opeens in de tweede helft van de jaren ’90. De RAV4’s, de ML’s, de X5-en, de Grand Vitara’s et cetera: iedereen viel voor de stoere looks van zo’n offroader die stiekem helemaal niet zoveel kon naast de gebaande paden.

Tegenwoordig zijn zelfs de B-segmenters ‘SUV’s’. Ga in Nederland de weg op en je begeeft je in een zee van Mokka’s en 2008-en. Dit tot afgrijzen van de échte autoliefhebber zoals @casperh, die zo’n twee jaar geleden een hartekreet aan het Nederlandse volk deed om toch vooral geen SUV’s, crossovers of iets wat daar op lijkt meer te kopen (column). Tevergeefs, zo bleek een jaar later: uit onderzoek bleek dat ‘iedereen’ in Nederland eigenlijk zo’n SUV wil hebben.

Toch is dat eigenlijk wel gek, zeker in deze tijden. Zo’n SUV heeft namelijk een fors frontaal oppervlak, wat helemaal niet goed is voor het verbruik. Je sloopt de planeet! Veel mensen pretenderen dat tegenwoordig niet meer te willen. Daarbij, los van de planeet sloop je ook andere mensen, want SUV’s zijn vaker de boosdoener in dodelijke ongelukken met voetgangers dan andere auto’s. Met recht een ‘asobak’ dus, zo’n opgehoogd hok.

Scott Keogh, CEO van de Amerikaanse Volkswagen-divisie, denkt dan ook dat er een einde komt aan de SUV-hype. Jonge generaties zitten volgens hem helemaal niet te wachten op zo’n hoog ding dat hun ouders ook hebben. Stations en sedans hebben de toekomst volgens de jefe. Grappig wel, want ooit was een van de argumenten om te verklaren waarom mensen voor SUV’s gaan juist,dat ze zo’n oude station of sedan van vroeger niet hip genoeg vonden. Scott staat niet alleen, want een jaar geleden liet een hoge pief al vergelijkbare woorden optekenen. Keert de wal dan toch het schip? Is een station de nieuwe SUV? Laat het weten, in de comments!