Zo duur is een rijbewijs anno 2021

Zoals wel meer dingen, is ook het roze pasje niet goedkoper geworden.

Autorijden is duur, maar je moet eerst ook flink in de buidel tasten om überhaupt auto te mógen rijden. Daarna kun je gaan en staan waar je wilt, maar je moet er wat voor over hebben. Hoeveel precies? Dat heeft het CBR op een rijtje gezet.

Het CBR heeft gekeken wat 2.300 kandidaten die vorige maand geslaag zijn hebben neergeteld voor hun rijlessen. Daarbij kwamen ze uit op een gemiddelde van €47,17 per rijles. Bij het CBS (het Centraal Bureau Statistiek dus, niet te verwarren met het Centraal Bureau Rijvaardigheid) zijn ze ook aan het rekenen geweest en kwamen ze ongeveer op eenzelfde bedrag uit: €47,30.

Zijn de rijlessen daarmee ook duurder dan voorheen? Uiteraard. Er zal eens iets goedkoper worden. Bij het onderzoek in 2019 kwam het CBR uit op een gemiddelde van €42. Automobilisten in spe betalen dus gemiddeld ruim €5 meer per rijles.

Hoeveel je kwijt bent is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de prijs per les, maar ook van het aantal lessen. Wat dat betreft waren de kandidaten ook niet goedkoper uit dan in 2019. Het gemiddelde aantal lessen lag namelijk op 43 uur, terwijl dat twee jaar terug nog 38 uur was.

Deze stijging komt niet omdat mensen vaker zakten. Het slagingspercentage is namelijk ook gestegen. Dat lag afgelopen maand op 51,6%, tegenover 49,1% in 2019.

De totale kosten voor een rijbewijs liggen gemiddeld op €2.750 anno 2021. Daarmee betaalden de kandidaten €300 meer voor hun roze pasje dan de kandidaten van twee jaar geleden. En met het kopen van een auto zijn ze ook niet goedkoper uit. De prijzen van de occasions zijn namelijk ook niet gezakt in de afgelopen twee jaar.

