A10 wordt weer afgezet, maar nu om feestelijke reden

Deze keer zijn demonstranten niet de reden voor een afgezette A10.

Zijn er winnaars geweest bij de recente wegafzettingen van de ringweg A10 in Amsterdam? Het verkeer loopt vast, politie moet groots uitrukken, hulpdiensten verliezen kostbare tijd en de demonstranten zijn ook niet blij. Gelukkig kan de A10 rondom onze hoofdstad ook worden afgezet om een wat vrolijkere reden.

Het Festival op de Ring zorgt voor de lege snelweg. De naam van het evenement is ook exact wat het idee is: een festival op de ringweg. Of zouden ze die naam hebben afgekeken van Rock am Ring? Reden voor dit feestje is de 750ste verjaardag van Amsterdam. Voor iedereen die dit weekend de stad in of uit wil gaan, luidt de dringende oproep van de organisatie: laat de auto staan!

Wanneer wordt de A10 afgezet voor het feest?

Wie in het weekend van 20 tot en met 22 juni op de ringweg wil zijn, komt van een koude kermis thuis. Op vrijdagavond worden de Ring West, Zuid en Oost (tussen de afslag naar de A5 en de afslag naar de A1) na de spits afgesloten. Vanaf dat moment is 15 kilometer van de ringweg A10 autovrij.

De dag erna is de binnenste ring overdag en ’s avonds dé plek voor feestvierende bezoekers. De buitenring blijft open voor de nood-en hulpdiensten. Op zondag beginnen de opruimwerkzaamheden, zodat de ringweg A10 weer vóór de maandagochtendspits open is.

Trouwen op de snelweg

Omdat er dan toch geen auto’s rijden op de A10, wordt de ringweg omgetoverd tot trouwlocatie. Aan alles is gedacht: een rode loper, ruimte voor de gasten, muziek naar keuze en ga zo maar door. Op de snelweg stappen 20 stelletjes in het huwelijksbootje. Dat hadden er 400 kunnen zijn, want zoveel paren hadden zich opgegeven.

Burgemeester Femke Halsema is ook van de partij en nodigt jou uit om mee te feesten op de snelweg. ”Iedereen is van harte welkom om op 21 juni de 750ste verjaardag van Amsterdam te vieren”, zegt Halsema. Let wel een beetje op met feestvieren op de A10 voordat er straks weer scheuren in het asfalt zitten.

Foto: Alfa Romeo 4C gespot door @mfan via Autoblog Spots