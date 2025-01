BMW M3 CS Touring: €67k duurder dan de M5 Touring!

De BMW M3 CS Touring is hier en hij is vooral heel erg duur.

De BMW M3 CS Touring was niet gelekt, maar toch kende deze auto weinig geheimen. Op basis van spyshots en wat we wisten over de sedan konden we al eigenlijk alles al invullen. Maar nu is ‘ie dan officieel: de eerste stationwagen met het CS-label!

De M3 CS Touring levert – geheel volgens de verwachting – 550 pk en 650 Nm aan koppel. Dat is een vrij bescheiden stijging ten opzichte van de normale M3 Touring, want die heeft sinds de facelift standaard al 530 pk. Het koppel blijft hetzelfde. De sprint van 0 naar 100 km/u gaat nu een tiende sneller, namelijk 3,5 seconde. M Driver’s Pack is standaard, wat betekent dat de top begrensd is op 300 km/u in plaats van 250.

Gewichtsbesparing is ook een thema: de M3 CS Touring is maar liefst 15 kg lichter dan de standaard M3 Touring. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het wel of niet meenemen van je jas. De gewichtsbesparing is kleiner dan bij de sedan, omdat het dak niet van CFRP is. De motorkap, splitter, diffuser en spiegelkappen zijn dat wel. Daardoor weegt de auto nu ‘maar’ 1.850 kg.

De M3 Touring is standaard vierwielaangedreven, en dat geldt ook voor deze CS. Wel kun je al het vermogen naar de achterwielen gooien in de 2WD-modus. Er is ook nog een 4WD Sport-modus die er tussenin zit.

Het mooie van de M3 CS Touring is dat je met het hele gezin plus bagage naar het vakantiepark bij de Nürburgring kunt, om vervolgens met diezelfde auto het circuit op te gaan. Het onderstel is hier speciaal op afgestemd en de automaat heeft een specifieke circuitstand. De CS staat ook standaard op Michelin Pilot Sport Cup 2’s.

In het interieur treffen we carbon kuipstoelen aan, die volgens Wouter voor geen meter zitten (zie de M4 CS rijtest van maandag). Het stuur is bekleed met alcantara. Het interieur is verder weinig anders dan dat van de reguliere M3 Touring, maar dat is juist een goede zaak. Voor hetzelfde geld hadden ze de achterbank vervangen door een rolkooi.

Dan nu het prijskaartje. We hadden jullie in het artikel van vorige week al een beetje mentaal voorbereid, maar de prijs van de M3 CS Touring is alsnog even slikken. Waar de sedan nog onder de twee ton bleef, betaal je voor deze auto €213.041. Daarmee is het de duurste M3 ooit. De gelimiteerde M4 CSL was nog net iets duurder, maar dat is strikt genomen geen M3.

En we moeten toch weer even de vergelijking maken met de M5 Touring: die is er vanaf €146.604. Dat betekent dat je voor de prijs van een M3 CS Touring een M5 Touring EN een Z4 kunt kopen.