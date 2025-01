Merk waarvan je het niet verwacht bouwt 911-eerbetoon

Normaal gesproken bouwt dit bedrijf compleet andere auto’s.

Volgens het cliché is het goed om af en toe buiten je comfortzone te stappen. Ga als gabber eens naar een concert van André Rieu of bezoek als petrolhead eens de EV Experience in Zandvoort. Op zo’n manier lijkt het Iraans-Amerikaanse bedrijf Rezvani zich op nieuwe markt te hebben gestort.

Wie Rezvani een beetje kent, weet dat het bedrijf voornamelijk monsterlijk voertuigen bouwt. Denk aan de Tank, Vengeance of de Beast. Namen die al weinig subtiliteit voorspellen. Maar de autobouwer weet ook hoe souplesse en ronde lijnen werken. Dat toonde Rezvani vorig jaar aan met de nieuwe divisie Rezvani Retro.

Porsches van Rezvani

In 2024 maakten we kennis met de Rezvani R11-serie. Dit zijn een stel Porsche 992-uitvoeringen met een koets die moet doen denken aan Porsches uit de jaren ’70. Je herkent vast wel de 935 ‘Moby Dick’-referentie in de 992 hier rechtsonder. Deze R11 is gebouwd op basis van de Turbo S. Naast de opvallende carrosserie steeg het vermogen van de Turbo S van 650 naar 750 pk.

Naast de Turbo S kon je eerder kiezen uit de RR1 550 en de RR1 565. Deze twee zijn gebaseerd op respectievelijk de 992 Carrera S en GT3. De cijfers in de Rezvani-naam geven het aantal pk’s van de Porsches aan.

Een nieuwe Rezvani RR1

Vandaag deelt Rezvani deze nieuwe donkere beelden van een nieuwe RR1. Of er al Porsche-eigenaren zijn langs geweest voor een koetsje en een sterkere motor, weten we niet. In totaal zou Rezvani maar 50 Porsches ombouwen.

Nu kondigt Rezvani aan dat er nog eens 50 ombouwsets komen voor de RR1 600 en de RR1 750. Die 750 is dus die Moby Dick van daarnet. De 600 is een nieuwe mogelijkheid. Deze conversie is speciaal gemaakt voor de 992 Carrera. Die 911 heeft van zichzelf 385 pk.

Geen doorsnee restomods

Ferris Rezvani, de grote baas van het bedrijf, wil dat de RR1 ”duidelijk te onderscheiden is van de overvloed aan restomods die verkrijgbaar zijn”. Er zijn er inderdaad genoeg van. En ik denk dat je Rezvani er wel tussenuit pikt.