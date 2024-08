Blijf weg uit Zuid-Holland, ik herhaal, blijf weg uit Zuid-Holland!

Vanwege de Tour de France Femmes is het maar beter om Zuid-Holland te weren vandaag.

Moet je vandaag niet in Zuid-Holland zijn? Mooi! Blijf ook lekker weg dan, je doet je zelf een plezier. In een deel van de provincie is het een zooitje vandaag vanwege verkeersomleidingen. Voor een groepje vrouwen op een fiets moeten allerlei wegen afgesloten worden. En al die mooie fietspaden dan?

De sportzomer gaat keihard door. Na het EK en de Olympische Spelen is het vanaf vandaag de tijd voor de Tour de France Femmes. Ondanks de naam zit er een Nederlands tintje aan de rit. De Tour de France Femmes start vandaag in Rotterdam, dat brengt de nodige verkeersongemakken met zich mee. Blijf weg uit Zuid-Holland is het advies.

Tour de France Femmes omleidingen

Het peloton doet onder andere de steden Rotterdam, Den Haag en Dordrecht aan. Voor de eerste drie etappes heeft Rijkswaterstaat besloten allerlei A-wegen, N-wegen en afritten tijdelijk af te sluiten. Lekker dan.

Je kunt ongemakken verwachten vandaag van 13:00 tot en met 17:00 uur. Op de website van Rijkswaterstaat zijn alle omleidingen en afsluitingen in detail te checken. Zo gaat bijvoorbeeld de Afrit Vlaardingen-Oost (16) dicht tussen tussen 11.00 en 13.30 uur.

De N57 Rechts in de richting van het noorden is dicht tussen 12.00 en 14.00 uur ter hoogte van Brielle. De brug over de Noord gaat dicht tussen 09.50 en 10.45 uur, verkeer moet via de A15 omleiden.

Kortom, er zijn allerlei tijdelijke verkeerssituaties gaande in Zuid-Holland vanwege de Tour de France Femmes. Je kunt van de omleidingen gebruik maken, of je blijft gewoon lekker weg uit Zuid-Holland vandaag. Dat laatste scheelt je een hoop ergernissen denk ik, want met 30 plus graden omrijden of zelfs ergens in de file staan. Nee, er zijn leukere dingen te doen met je kostbare tijd!