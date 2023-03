Rallylook maakt de Alpine A110 nóg cooler

Gele rallylampen erop en hij is af!

Alpine moet het al jaren hebben van één model en dat blijft voorlopig nog even zo. Ze zijn nu een beetje in de uitmelkfase beland, want de Fransen zijn ijverig special editions aan het lanceren. Vinden we dat erg? Helemaal niet, want een variatie op het thema A110 is altijd leuk.

Alpine lanceert nu de A110 San Remo 73, een special edition geïnspireerd op de rallysport. Om precies te zijn is deze auto geïnspireerd op de A110 die in 1973 de ‘Rallye Sanremo’ won. Dat niet alleen, Alpine werd dat jaar ook wereldkampioen in het WRC.

De A110 San Remo is uitgevoerd in blauw, maar niet in het gebruikelijke Alpine-blauw. Het is een soort babyblauw kleurtje, genaamd Original Caddy Blue. Dit is gecombineerd met striping, een zwart dak en witte velgen. Dat laatste had het origineel niet, maar dat maakt niet uit. Witte velgen zijn gewoon übercool.

Het interieur is ook leuk aangekleed, met speciale logootjes en natuurlijk een plaquette met het productienummer. Op het deel van de deur dat in exterieurkleur is gespoten is ook de striping te zien.

Motorisch is het een A110 S, wat betekent dat je 300 pk en 340 Nm tot je beschikking hebt. Het gaat dus puur om het kleurenschema, maar zo’n rallylook staat de A110 wel gewoon heel goed. Het enige wat ontbreekt zijn gele rallylampen, dus die moet je zelf nog even regelen.

De A110 San Remo 73 is het tweede speciaaltje van Alpine met een rallythema. Vorig jaar kwamen ze al met de A110 Tour de Corse 75. De San Remo is net iets minder exclusief. Van de Tour de Corse werden er 150 stuks gebouwd, terwijl deze San Remo gelimiteerd is tot 200 exemplaren.

Het prijskaartje is nog niet bekend, maar bestellen kan in ieder geval vanaf 17 maart. Noteer die datum maar alvast in je agenda als je interesse hebt, want op is op. Alhoewel dit vast niet het laatste speciaaltje van Alpine zal zijn.