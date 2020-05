Brandweer: EV’s in parkeergarages zijn gevaarlijk

De brandweer vreest voor niet te beheersen branden door elektrische auto’s.

Elektrische auto’s lijken vanaf de buitenkant heel erg op benzineauto’s, onderhuids zijn er toch wat verschillen. Zo zit er geen gigantisch grote tank vol met dode dino’s die goed kunnen fikken. Daardoor zou je kunnen denken dat EV’s minder goed branden dan de benzineversies, toch is juist het omgekeerde waar. Die accu zorgt er juist voor dat brandende elektrische auto’s gevaarlijker zijn. Een accu is namelijk lastig om te doven, na het doven willen deze spontaan weer in de fik vliegen. De brandweer dompelt deze dan ook onder in een flinke bak met water, om zo het vuur te kunnen doven.

Parkeergarages

Hier entert de parkeergarages. Want in zo’n gebouw is het aardig lastig om zo’n bak met water te krijgen. Daarom waarschuwt Brandweer Nederland nu voor elektrische auto’s in parkeergarages. Er zijn ook andere problemen. “Bij elektrische voertuigen leveren de hoge voltages risico’s op bij brandbestrijding. Ook het vrijkomen van zeer giftige en bijtende stoffen zorgt ervoor dat brandbestrijding, zeker in garages, niet zomaar mogelijk is.”

De brandweer waarschuwt er voor dat bij een brandende EV in een parkeergarage ‘een niet te beheersen brand’ kan ontstaan. Een brand die te veel schade veroorzaakt voor het blussen, zou ook kunnen. Verder zijn de brandveiligheidsvoorzieningen waarschijnlijk niet afgestemd op brandende elektrische auto’s, aldus de brandweer. Het risico is dan ook dat een brand – zelfs met brandveiligheidsinstallaties – kan leiden tot het volledig uitbranden van een garage.

Onherstelbare schade

Dat klinkt al vrij heftig, maar het wordt nog erger. De brandweer heeft het namelijk over ‘onherstelbare schade’ aan de parkeergarage, het bovenliggende gebouw én de omgeving. Dit door de intensiteit en de brandduur van een fikkende EV. Geen prettig idee voor mensen die hun Tesla onder hun flat parkeren.

Organisaties en mensen die dit risico niet kunnen accepteren, krijgen van de brandweer het advies om EV’s niet in parkeergarages te stallen. Waarschijnlijk zijn er best veel mensen en organisaties die dit niet willen accepteren. Er is alleen wel een klein probleem: sinds maart 2020 zijn bij renovaties en nieuwbouw van ‘grotere parkeergarages’ laadpalen verplicht. Parkeerboeren worden dus verplicht tot het hebben van laadpalen. Ook al kunnen ze elektrische auto’s van de brandweer maar beter niet stallen.

Wat kunnen die parkeerboeren dan nog doen? Nou, de brandweer adviseert deze mensen om de laadpalen zoveel mogelijk dichtbij de in- en uitritten te plaatsen. Zo kan de brandweer er lekker snel bij of kan de auto zelfs uit de garage worden getakeld. Goed geventileerde parkeerplaatsen is voor elektrische auto’s ook geen slecht idee. Ook goede alarmsystemen en brandblussers worden door de brandweer aangeraden.

Foto: Mini Brandweer! van @CarsByCasper, via Autojunk.nl.