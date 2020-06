Levering Volkswagen ID.3 staat vast voor September

De levering van de Volkswagen ID.3 is nabij. Dan komt de ID.3 1st op de markt en de eerste bestellers worden speciaal behandeld.

Volkswagen heeft een inhaalslag te maken met hun elektrische auto’s: na de e-Golf en e-Up! van een jaar of vijf geleden, is het nu tijd voor een bloedserieuze elektrische auto. Volkswagen durft zelfs te stellen dat de auto net zo baanbrekend wordt als toen de Kever en Golf net uitrolden. De auto die deze taak op zich neemt is de ID.3. De ‘Golf van de toekomst’ werd voorgesteld aan ons tijdens de IAA Frankfurt vorig jaar en zou in 2020 uitrollen.

Duurt lang?

Dat betekent veelal niet dat je vanaf januari al kan knallen in je elektrische VW, maar we zitten alweer bijna op de helft van het jaar. Dan nog weten we dat de productie van de ID.3 op zich op gang is, maar dat hoeft tegelijkertijd niet zoveel te betekenen. Gezien de snelheid waarop elektrische auto’s hun relevantie kunnen verliezen moet Volkswagen voorkomen dat potentiële klanten het eens worden met Davina Michelle.

Het duurt te lang. Davina Michelle

Levering nabij

Voor diezelfde potentiële klanten is er goed nieuws. Helemaal degenen die er vroeg bij wilden zijn en een ID.3 1st hebben gereserveerd. Volkswagen kan vanaf september de ID.3 gaan leveren. Een order (de definitieve krabbel onder het aankooppapier van een ID.3) kan geplaatst worden vanaf 17 juni. Het gaat zoals gezegd om de ID.3 1st, het populaire trucje om de eerste versies van de auto’s wat specialer te maken. Ook Volkswagen wil duidelijk maken dat je gewaardeerd wordt als je één van de early adopters bent van de ID.3.

ID.3 1st

Zodra jij een ID.3 1st bestelt en ontvangt (er komen in heel Europa zo’n 30.000 stuks van), maak je deel uit van de ‘First Movers’. Volkswagen opent dan ook de deuren van de ‘First Mover Club’. En je krijgt ook nog een keuze: twee features worden in september nog niet geactiveerd vanwege software-vertraging, maar vanaf eind dit jaar en/of begin volgend jaar kunnen twee functies, waaronder App Connect, over the air worden geactiveerd. Geduldige klanten kunnen de ID.3 reserveren voor ‘eind 2020’ en de functies direct gebruiken. Verder is de ID.3 1st de ramvolle versie van de elektrische VW, met de grootste 58 kWh grote batterij die 150 kW (204 pk) op de weg zet. Dan zijn er nog een aantal opties om de 1st nog dikker aan te kleden, dit pakket heet 1st Plus. Dan krijg je standaard een keyless-systeem en een achteruitrijcamera. Let wel dat 1st Plus (in Duitsland, de nog aan te kondigen Nederlandse prijs zit hier hopelijk dichtbij) 46.000 euro gaat kosten in plaats van 40.000 euro. Die grens is even belangrijk voor de bijtellingsregels vanaf dit jaar.

En voor ons?

Volkswagen meldt dit als een bericht voor heel Europa. Daar hoort dus Nederland ook bij. Volkswagen-importeur Pon meldt in contact met Autoblog dat er voor de Nederlandse markt een paar duizend ID.3 1st’s zijn gereserveerd. Ook het termijn (september dus) zal eveneens gelden voor Nederland. Prijzen zijn dus in Nederland nog niet bekend. Kersverse CEO Ralf Brandstätter (momenteel nog COO) benoemt nog eens hoe belangrijk de ID.3 is voor Volkswagen, vanaf september mag de levering bewijzen of dat zo is.