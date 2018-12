Aangepaste Brabus G-Klasse is NIET zwart

Dat is wennen.

Er zijn van die dingen waar je altijd van op aan kunt. Clarence Seedorf mist een penalty, Bonnie St. Claire begint rond dit tijdstip aan haar tweede doos Chardonnay, Anouk wordt op dit moment door een onbekende man bezwangerd en @autoblogger is aan het nadenken over een fantastisch kerstpakket voor de voltallige redactie. Net zo zeker kun je zijn over de kleur van door Brabus aangepakte G-Klasses. Die zijn sinds jaar en dag zwart. Zwart is een beetje de huiskleur van Brabus en bijna elke creatie uit Bottrop is zwart gespoten.

Dat maakt deze Brabus net even wat bijzonderder, want de kleur is, eh, niet zwart. Het is een creatie die tot stand is gekomen onder regie van Road Show International. De kleur is ‘Desert Storm Satin’ en het staat de G-Klasse geweldig. Het geeft de auto een leger-achtige uitstraling. Aangezien veel G-klasses ook daadwerkelijk militaire voertuigen zijn, is dat geen verkeerde associatie. Ook de lampenwinkel draagt bij aan het survival gehalte van de auto. Althans, de bovenste schijnwerpers, die LED-jes in de bumpers zijn écht passé tegenwoordig.

De inmiddels ‘oude’ G-Klasse is voorzien van een Brabus bodykit. Jazeker, ondanks de verticale sleuven in de grille is dit nog een oud model G-Klasse. Het had niet direct gehoeven, met name de lucht in- en uitlaatsleuven in de wielkasten zijn een beetje overdone, maar het is Brabus dus het is in elk geval topkwaliteit. Wat wel afbreuk doet aan deze G-Klasse zijn de rode Forgiato wielen. Het is niet zozeer de diameter van de velgen, er zitten gelukkig genoeg nog flinke banden omheen. Nee, het is het model velg en vooral de kleur die de auto een rare uitstraling geven. Wellicht was Desert Storm Satin dan net die ene kleur waarbij zwarte velgen het beste zouden passen.

Het interieur is ook aangepast met zwart en rood Connolly leder dat er eveneens misplaatst uitziet. Ook hierbij zou het zwarte (standaard) interieur beter gestaan hebben. In technisch opzicht is niet duidelijk wat er aan is gedaan. Ondanks de heftige looks schuilt er geen AMG onder deze auto, maar een ‘gewone’ G550, een auto die als G500 in Nederland werd verkocht. Dat betekent een 4.0 V8 met dubbele turbo en een maximum vermogen van 422 pk. Meer dan zat voor een G-Klasse, zou je zeggen.