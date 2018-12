Mercedes lanceert nieuwe CLA op opmerkelijke beurs

Nee, niet op de AutoRAI.

Het is misschien wel de meest prestigieuze en prijzigste C-segment auto die je kon en kan kopen; de Mercedes-Benz CLA. Op basis van de A-Klasse introduceerde Mercedes-Benz een kleine vierdeurs coupé. Sterker nog, Mercedes-Benz spreekt zelf van ‘CLA Coupé‘ en de stationwagon-variant heet ‘CLA Shooting Brake‘. Complete marketing-nonsense natuurlijk, want beide uitvoeringen hebben twee deuren teveel om als dusdanig gekenmerkt te kunnen worden. Het wordt helemaal raar als je achterin plaats wil nemen en erachter komt dat de hoofd- en beenruimte echt minimaal is, zelfs voor kinderen houdt het niet over.

Maar ja, het is allemaal super-premium en dat heeft zijn uitwerking niet gemist in de verkopen. Alleen in Nederland zijn er dik 8.400 exemplaren van de leasetopper verkocht, waarmee de CLA in de top 10 staat van de best verkochte Mercedessen in Nederland aller tijden. Op plaats 10, maar toch. Wat heel bijzonder is en werkelijk uniek in autoland: per jaar heeft Mercedes-Benz méér exemplaren weten te slijten dan het jaar ervoor. Meestal verkoopt een model de eerste paar jaar het beste, waarna de verkoopcijfers in gaan zakken. Dan komt er een facelift die de verkopen weer een beetje opkrikken en vervolgens lopen de verkopen terug totdat het nieuwe model komt. Bij de CLA was dit precies andersom. Je zal er geen dame meer door versieren, maar nu weet je het.

Dit jaar konden we kennis maken met de nieuwe A-Klasse en zelfs een A-Klasse Sedan. Het leek erop dat dat de opvolger van de CLA zou worden, maar gezien het succes zou Mercedes-Benz wel gek zijn om niet met een echte opvolger te komen. Mercedes-Benz heeft de nieuwe CLA inmiddels bevestigd en ook het moment dat de auto wordt aangekondigd is al bekend. Normaal gesproken is dat op een autobeurs of een eigen event. Niet dit keer: Mercedes-Benz lanceert die auto namelijk op de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Dat is dé beurs die door onze collega’s bij Apparata.nl in de gate wordt gehouden. het is namelijk een gigantische beurs op het gebied van tech, elektronica, gadgets en dergelijke. Mercedes heeft de beurs gekozen omdat de CLA voorzien zal zijn van het MBUX infotainment-systeem. Het is de opvolger van het oude COMAND-systeem en is bijvoorbeeld ook al leverbaar in de nieuwe A-Klasse. De CLA krijgt een geëvolueerde versie daarvan. Mercedes-Benz is vooralsnog niet scheutig met info over de nieuwe features van het MBUX systeem. Wel wordt er een afbeelding vrijgegeven: een aflopende daklijn (afbeelding boven). Wie had dat gedacht? In technisch opzicht is de auto gelijk aan de A-Klasse, dus ook (grotendeels) dezelfde motoren. Uiteraard zullen en CLA 35 AMG en CLA 45 AMG op termijn verschijnen. De première van de CLA staat gepland voor 8 januari.