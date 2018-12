Alpine A110 is Autoblog auto van het Jaar 2018

Dit zagen we niet aankomen...

Welkom bij de uitslag van de negende Autoblog auto van het Jaar verkiezing/poll. Zoals elk jaar hebben we weer een shortlist gemaakt, het was een kritische selectie van 12 vernieuwende of interessante automodellen die dit jaar(!) zijn uitgekomen. Zoals altijd laten we het publiek vervolgens de winnaar bepalen, in tegenstelling tot andere “verkiezingen“. En ja, jullie hebben je stem weer laten horen!

De uitslag is echter verrassend, want tussen al die potentiële kandidaten zat er eentje die eigenlijk weinig liefde heeft gekregen. Van jullie. Op Autoblog. Tuurlijk, we hebben erover geschreven en we hebben er een rijtest mee gedaan, maar dat waren geen hele populaire artikelen. Er leek dus weinig interesse voor deze herboren sportauto, maar hoe fout was dat om te denken. De Alpine pakt vandaag namelijk de overwinning.

Met ruim 700 stemmen (van de 3.200) is de nieuwe Alpine A110 de overduidelijke winnaar. De A110 kreeg van Renault dezelfde eigenschappen als die uit de hoogtijdagen van het oude Alpine: lichtgewicht, wendbaarheid en prestaties. Meer daarover vertelt Michael van der Sande, destijds de Nederlandse Managing Director, in deze video. Enige wat wij nog kunnen zeggen is: gefeliciteerd!

Ter info, de winnaars van afgelopen jaren waren de Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alfa Romeo Giulia (2016), de Volvo XC90 (2015), de Porsche 918 Spyder (2014), de Tesla Model S (2013), de Ferrari F12berlinetta (2012), de BMW M5 (2011) en de Saab 9-5 (2010).

Image credit bovenin: deze shots van een blauwe A110.