Hier is de 700 pk sterke G63 AMG van Brabus

Hoor je de voetballers al kwijlen?

Brabus warmde ons recentelijk op met het krankzinnig kleurrijke interieur dat ze in elkaar hadden geknutseld voor hun versie van de nieuwe G63 AMG. Zoals verwacht komt de G63 AMG van Brabus, beter bekend als de 700 Widestar, minder dan een week later officieel ten tonele. De in Bottrop gevestigde tuner kon geen betere plek vinden om de doeken van de auto te trekken. Tijdens de Monaco Yacht Show wordt de grote grove SUV aan het publiek voorgesteld.

Opmerkelijk is dat Brabus de officiële versie van de 700 Widestar bij de onthulling niet heeft uitgerust met hetzelfde, enorm blauwe interieur dat we vorige week te zien kregen. Brabus lijkt de excentrieke binnenkant in de Middellandse Zee te hebben gegooid. In plaats daarvan heeft de tuner zijn interpretatie van de krachtige G-Klasse voorzien van een ingetogen, grijs-zwart leren interieur met oranje accenten.

Aan de buitenzijde is de SUV juist wel extravagant aangekleed. Hoewel gehuld in een simpel zwart, is het plaatwerk van de G63 AMG gruwelijk dik gemaakt. Brabus verbreedde bijvoorbeeld de wielkasten met 10 centimeter, vervormde de voor- en achterbumper en plakte een tweetal LED-balken bovenop het dak. Voor wat betreft de velgen krijgen klanten de keuze uit de maten 20 tot en met 23 inch. Niet te vergeten is het nieuwe sportuitlaatsysteem dat Brabus onder de SUV schroefte. Hoewel de klanten dit vooral zullen gebruiken om hun aanwezigheid te verkondigen, kunnen ze het volume ook met terugdringen. Dankzij de “Coming Home” modus klinkt de V8 ineens aanzienlijk minder luidruchtig.

Over die V8 gesproken, Brabus heeft deze krachtbron uiteraard niet onaangetast gelaten. Alhoewel, nieuw kunnen we de behandeling niet noemen. De twin-turbo V8, die normaal gesproken 585 pk produceert, wordt door de tuner opgeschroefd tot 700 pk en 950 Nm. Net als bij de eerder door Brabus onder handen genomen E63 en S63 AMG, dus.

In de praktijk betekent dit dat de prestatiecijfers iets verbeteren. De Brabus 700 Widestar schiet namelijk in 4,3 seconden naar de 100 km/u. Dit is 0,2 seconden sneller dan de standaard uitvoering van Mercedes-AMG. Wel heeft de Brabus dezelfde topsnelheid als de bolide uit Affalterbach. Om de banden te beschermen begrensde ook Brabus de auto op 240 km/u.

Brabus wil nog geen prijskaartje plakken aan de 700 Widestar.