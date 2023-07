Strengere regels nodig EV’s in schepen!

Er moeten aangescherpte regels komen voor het vervoer van elektrische auto’s op het water, aldus de KNVR.

Elektrische auto’s hebben veel voordelen ten opzichte van een auto met de verbrandingsmotor. Maar het is niet allemaal hosanna. Dat ligt in veel gevallen niet aan de elektromotor, maar aan de accu. De accu is heel erg duur, heel erg zwaar, degradeert en omdat de energiedichtheid niet denderend is, heb je een enorme accu nodig voor een klein beetje range. Maar daar komt nog een nadeel bij: de manier hoe ze affikken. Ze laten zich nogal lastig blussen.

De KVNR (de branchevereniging voor scheepvaart) wil dan ook dat de regels flink aangescherpt worden betreft het vervoeren van EV’s op open water. Gisteren vatte een (hoogstwaarschijnlijk) elektrische auto vlam op een schip (de Fremantle Highway) ten noorden van Ameland. Deze schuit staat daar nog steeds te branden. Naar alle waarschijnlijkheid ontstond de brand bij een van de elektrische auto’s die aan boord waren. Normaal gesproken blus je deze dan en ben je klaar, maar bij een EV zit dat wat anders. De cellen in de accu kunnen namelijk spontaan ontbranden ná de hitte.

Aangescherpte regels vervoer EV’s op schepen

Volgens de KVNR-voorzitter Jan Valkier is het een ‘hoofdpijndossier’., zo zegt hij in Nieuwsuur. Vorig jaar is er een zelfde situatie geweest waarbij een schip compleet uitbrandde en vervolgens is gezonken.

De Verenigde Naties (althans, de Internationale Maritieme Organisatie ervan) werkt aan een pakket aan aangescherpte regels omtrent het vervoeren van elektrische auto’s. De KVNR pleit dan ook voor aangescherpte regels. Denk aan een maximum aan elektrische auto’s. Nu vragen wij ons af of dat zoden aan de dijk zet. Van de 3.000 auto’s aan boord van de Fremantle Highway waren er slechts 25 elektrisch. Dat gaan er in de toekomst veel meer worden, uiteraard.

Het is te flauw om te zeggen, maar onthoud dat de meeste elektrische auto’s gewoon brandvrij aankomen. Die 30.000 Tesla Model 3’s in 2018 kwamen allemaal met de boot

Elektrische auto’s

De beste manier om een elektrische auto te blussen, is de onderdompelmethode. Dat betekent een grote bak water waar de auto langdurig in gedompeld wordt. Dat komt niet zozeer door het water, maar door de temperatuur ervan. Het onderdompelen voorkomt dat de temperatuur oploopt en de cellen ontvlammen. Maar ja, je kan niet per auto een grote bak met water meenemen aan boord om ze onder te dompelen.

Aan de andere kant: het ís een boot. Vaak is er een hoop water om en onder de boot waar je prima een paar EV’s kan onderdompelen wanneer nodig. Toch een vrij makkelijke oplossing? Ja, het is slecht voor het milieu, maar nu branden 3.000 auto’s plus de Fremantle Highway helemaal af. De kans dat de boot daarna zinkt is levensgroot.

Fotocredit: EMK-vissers via Twitter