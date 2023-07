Porsche Charging Lounge maakt Tesla-rijders jaloers

Porsche heeft hun allereerste Porsche Charging Lounge geopend.

Tesla pakte een hoop dingen op geheel eigen wijze aan. Een van hun USP’s was het eigen laadnetwerk. Dat was lange tijd exclusief, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Dat is voor Tesla-rijders natuurlijk jammer, want het voelt toch wel lekker, zo’n exclusief laadnetwerk.

Tesla-rijders kunnen dus geen exclusiviteit meer ervaren, maar Porsche-rijders binnenkort wel. Porsche gaat namelijk haar eigen laadnetwerk op poten zetten, zoals we in 2021 al schreven. Sterker nog: de eerste ‘Porsche Charging Lounge’ heeft haar deuren geopend.

De Porsche Charging Lounge geeft je de gelegenheid om je beter te voelen dan het gepeupel zonder Porsche. Bij deze locaties kun je namelijk snelladers vinden die exclusief voor Porsche-rijders zijn. Dit zijn dan ook niet de minste snelladers: je kunt laden met 300 kW. Vanaf volgend jaar is 400 kW zelfs mogelijk (al heb je daar nog niet zoveel aan met je Taycan).

Hoe goed de laadpaal ook is, je zul toch even moeten wachten. Om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken is er dus een lounge. Hier tref je “moderne sanitaire voorzieningen” en een groot assortiment aan frisdrank en snacks. Wat wil je nog meer?

De allereerste Porsche Charging Lounge is gevestigd in Bingen am Rhein, onder de rook van Frankfurt. Porsche noemt nog geen aantallen, maar wil uitbreiden met locaties in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Daarbij wordt Nederland nog niet genoemd, jammer maar helaas.

Gezien de bijbehorende faciliteiten zullen de Porsche Charging Lounges natuurlijk niet langs iedere snelweg verschijnen. Zoveel Porsches zijn er ook niet. Porsche investeert echter ook in normale snelladers, want ze zitten in de joint-venture Ionity. Maar ja, die locaties zijn niet exclusief voor Porsche-rijders.