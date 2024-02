“Horner stuurde foto’s naar medewerker”

Christian Horner stuurde foto’s, aldus een Duitse kwaliteitspublicatie.

Nou, de soap rondom Red Bull is losgebarsten. De term grensoverschrijdend gedrag wordt nu in verband gebracht met Christian Horner. Dat lijkt een beetje als donderslag bij heldere hemel te komen. Het gaat uitstekend als je kijkt naar de sportieve prestaties van Red Bull Racing. Maar achter de schermen schijnen er voldoende dingen te gebeuren.

In eerste instantie is daar de positie van Helut Marko en het interne gerommel tussen de Oostenrijkse en Thaise aandeelhouders van Red Bull. De lijm tussen die twee was altijd Dieter Mateschitz.

Horner stuurde foto’s

Nu is daar dan weer sprake van VERMEEND grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. Het onafhankelijke onderzoek is nu in volle gang.

Volgens de Duitse sensatiekrant Bild is er meer dan voldoende bewijs aanwezig. Christian Horner zou namelijk foto’s hebben gestuurd naar een medewerker. Nu is dat een enorm brede term, natuurlijk. Het lijkt te suggereren dat hij zijn Spice Boy in vol ornaat op de plaat heeft gezet, maar het kan natuurlijk iets anders zijn. Een Gurneyflap van de concurrentie ofzo.

Zagen aan de poten

Het aan de poten zagen van Christian Horner gaat door bij Motorsport Total. Die melden dat Horner namelijk gevraagd is om vrijwillig Red Bull te verlaten. Dat heeft de Britse teambaas uiteraard (nog) niet gedaan.

Tot zover de echt feitelijke informatie waarbij het nog heel lastig is om te achterhalen of het echt waar is. De rest van de informatie die ons bereikte is roddel en achterklap. Nu houden wij wel van een smeuïg verhaal, maar er moet natuurlijk wel een deugdelijke bron zijn. Zelf getrokken conclusies of analyses kunnen de prullenbak in, daar we niet over alle informatie beschikken. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden als er meer informatie bekend is over deze zaak.