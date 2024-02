Breek: Horner neemt juridische stappen tegen nieuwe aantijgingen Telegraaf

Mevrouw S. Calatie is weer lekker aan het dansen op een fissa. Red Bull teambaas Christian Horner neemt nu juridische stappen tegen de Telegraaf.

De (F1) wereld speculeert nu al enige tijd over het lot van Red Bull teambaas Christian Horner. Is de man de zoveelste baas voor wie de macht en autoriteit te veel bleek om fatsoenlijk te blijven? Of is hij het slachtoffer van een vuige, valse lastercampagne? Meer smaakjes lijken er inmiddels niet meer echt te zijn gezien alles wat er al in de media is verschenen over de zaak. Hoe je daar in moet staan als kwaliteitspublicatie, is ook best een lastige afweging.

Verstappen, nee toch?

Enfin, ’s werelds media volgt hierin feitelijk de Telegraaf. Zij lijken het interne lijntje te hebben naar iemand die dichtbij het vuur zit. Ook daarover wordt al gespeculeerd; is het kamp Verstappen? Eerlijk gezegd vinden wij het moeilijk voorstelbaar dat de Verstappens ook maar iets willen veranderen aan het team gezien de successen van afgelopen jaren. Maar ja, wie dan? Marko lijkt er niet de man naar. Mintzlaff wellicht, doch waarom dan de Telegraaf kiezen…

Meer onthullingen

Hoe dan ook heeft de krant de volgende onthullingen gedaan. Eerst was helemaal niet duidelijk wát Horner nou gedaan zou hebben. Iedereen dacht meteen aan het sturen van foto’s voor een anatomie boek. Maar later werd gesteld dat het zou gaan om extreem autoritair gedrag (blegh).

De Telegraaf noemt nu echter wel hoed en rand. De transgressies van Horner zouden toch van seksueel getinte aard zijn. Daarbij zou het niet gaan om een keer een gek berichtje, maar meerdere berichten over langere tijd. De medewerkster zou deze berichten al eind 2023 bij Red Bull gemeld hebben.

Schikking van 650.000 Pond

Maar wacht…er is meer. De Telegraaf berichtte over het onderzoek voor het eerst op 5 februari. Horner zou echter op 2 februari ingelicht zijn over een en ander. Zoals we gisteren reeds schreven is daarop volgens de krant vanuit kamp Horner een schikkingsvoorstel gedaan aan het vermeende slachtoffer. 650.000 Pond (circa 760.000 Euro) om het allemaal te vergeten en te vergeven.

Horner neemt nu juridische stappen

Horner bestrijdt nu echter deze en alle andere aantijgingen en heeft naar verluidt ook juridische stappen gezet tegen de Telegraaf. Dus dat wordt spannend. Je zou verwachten dat een Nederlandse krant dit soort aantijgingen niet doet/durft te doen zonder harde grondslag. Maar ja, blind vertrouwen in Nederlandse instituten, privé of publiek, is ook al meerdere malen erg gevaarlijk gebleken in het recente verleden.

Dus we gaan het zien…Wellicht is Horner het haasje, wellicht is hij straks eigenaar van de Telegraaf. Wellicht moet die dan ook de Hornygraaf gaan heten.