Aankomend weekend grote update voor de Ferrari’s

We zijn nog maar net onderweg, of Ferrari heeft al een grote update voor zijn F1-auto’s op de planning staan.

Als je puur kijkt naar de uitslag van afgelopen weekend, dan lijkt het net of Ferrari het niet heel verkeerd heeft gedaan. Een P2 van Leclerc is een keurig resultaat. De werkelijkheid geeft een heel ander beeld. De podiumplek was te danken aan de omstandigheden. De huidige auto’s van Ferrari hebben grote moeite om mee te komen met de top. Sterker nog, zelfs auto’s van teams uit het middenveld kon de SF1000 niet eenvoudig inhalen. Hier is iets aan de hand.

Aerodynamische update

Voor de Grand Prix van Hongarije op 19 juli had Ferrari een grote update gepland staan. De Italianen willen echter nog zo’n race als afgelopen weekend voorkomen. De update is naar voren getrokken en gaan ze komend weekend al doorvoeren. Als we Ferrari moeten geloven moet dit de snelheid ten goede gaan komen. De update heeft betrekking op aerodynamische aanpassingen aan de auto’s van Leclerc en Vettel.

Ferrari dekt zich in door te zeggen dat het gat met de top nog niet gedicht is aankomend weekend. Wel zeggen ze progressie te denken boeken zodat snellere rondes mogelijk zijn.

Afgelopen raceweekend verliep, op z’n zachts gezegd, rommelig. Zoveel uitvalbeurten hebben we in 10 jaar niet meer meegemaakt in de F1. Wat dat betreft is het des te leuker dat er aankomend weekend weer een GP gaat plaatsvinden in Spielberg. Alsof alle teams een soort tweede kans krijgen. De ogen zullen niet alleen op Red Bull, maar ook op Ferrari met deze update gericht zijn. Weten ze aankomend weekend wél competitief te zijn? (via Formula1)