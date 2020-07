Lagere BPM: registratiebom dure auto’s op kenteken

Even wachten.. pizza. Of in dit geval: kentekenplaten. Sinds 1 juli valt de BPM over het algemeen lager uit voor auto’s met een grotere motor.

Terwijl sommige auto’s door de nieuwe BPM-regels juist iets duurder zijn geworden, zijn de dikkere bakken grotendeels goedkoper geworden. Voorheen was het zo dat je boven elke 156g/km aan CO2 een ‘BPM-boete’ van 458 euro per extra gram moest betalen. Met de nieuwe regels betaal je 408 euro per extra gram vanaf 180g/km CO2, zoals Autoblog-lezer @ghost liet weten.

Dit zorgde vorige week voor een registratiebom. Auto’s uit het leukere segment worden sinds 1 juli massaal op kenteken gezet. Per auto kan het voordeel duizenden euro’s betekenen. Aan de hand van cijfers van Kenteken.TV hebben we hieronder een lijstje gemaakt wat in de eerste dagen van juli aan nieuwe dikbolides een kenteken heeft gekregen.

De écht klappers van 300.000 euro of meer zijn dikgedrukt.

1 juli 2020

J-532-BR – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 321.706 euro

J-346-DH – Maserati Levante S – 186.302 euro

J-529-BG – Porsche 911 Carrera 4S – 200.261 euro

H-814-ZK – BMW X7 M50i – 206.716 euro

J-013-DH – Bentley Continental GT V8 – 309.298 euro

H-289-ZS – Mercedes-Benz GLS 580 4Matic – 177.422 euro

H-815-ZK – BMW M850i xDrive – 199.519 euro

2 juli 2020

J-645-DH – BMW M5 Competition – 202.729 euro

J-116-DH – Porsche 911 Turbo S – 307.971 euro

J-427-BG – Mercedes-AMG G63 – 277.621 euro

J-354-DK – Bentley Continental GT V8 Convertible – 345.655 euro

J-065-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 320.884 euro

J-099-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 312.308 euro

J-425-BR – Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ – 256.582 euro

J-118-DH – Porsche 911 Carrera S – 200.490 euro

J-011-DH – Bentley Continental GT V8 Convertible – 321.767 euro

3 juli 2020

J-576-DH – BMW X5M Competition – 227.196 euro

J-007-DH – Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid – 230.711 euro

J-064-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 317.741 euro

J-590-DH – BMW M8 Competition – 256.669 euro

J-822-DK – Mercedes-AMG G63 – 266.233 euro

J-097-DH – Porsche 911 Turbo S – 298.541 euro

J-012-DH – Bentley Continental GT V8 – 316.576 euro

J-090-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 310.593 euro

J-392-DK – Porsche 718 Cayman GT4 – 174.449 euro

J-622-DK – Mercedes-AMG GT – 225.483 euro

J-883-BL – Audi SQ8 – 176.120 euro

J-032-BX – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 301.316 euro

J-096-DH – Porsche 911 Carrera 4S – 213.964 euro

J-115-DH – Porsche 911 Carrera S – 212.823 euro

J-608-DH – BMW X6M Competition – 237.664 euro

J-301-DL – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 312.515 euro

J-006-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 297.534 euro

J-100-DH – Porsche 911 Turbo S – 304.997 euro

J-066-DH – Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 226.185 euro

J-104-DH – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 302.763 euro

J-194-DJ – Porsche 911 Speedster – 383.462 euro

J-605-DH – BMW X4 M Competition – 154.592 euro

J-014-DH – Lamborghini Aventador SVJ Roadster -706.274 euro

J-117-DH – Porsche 911 Carrera S – 193.737 euro

J-033-BX – Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 297.490 euro

J-732-BP – Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 197.182 euro

J-015-DH – Lamborghini Urus – 333.297 euro

J-062-DH – Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid – 238.496 euro

J-638-DH – BMW M5 – 198.698 euro

J-946-DK – BMW M5 Competition – 211.343 euro

J-092-DH – Porsche 911 Carrera S – 184.565 euro

J-950-DK – BMW M2 CS – 139.393 euro

J-196-DJ – Porsche 718 Boxster Spyder – 159.966 euro

J-114-DH – Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 199.298 euro

J-280-BL – Porsche 911 Carrera 4S – 190.714 euro

J-063-DH – Porsche 911 Carrera S – 189.635 euro

J-399-BL – Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid – 231.675 euro

J-192-DJ – Porsche 718 Boxster Spyder – 169.627 euro

4 juli 2020

J-525-BR – Porsche 911 Carrera 4S – 221.710 euro

J-193-DJ – Porsche 718 Boxster Spyder – 157.941 euro

J-186-DJ – Porsche 718 Boxster Spyder – 167.801 euro

J-588-DH – BMW X6 M Competition – 229.263 euro

J-432-BR – Mercedes-AMG G63 – 259.634 euro

J-635-DH – BMW X5M Competition – 227.409 euro

J-575-DH – BMW X5M Competition – 231.018 euro

J-025-DK – McLaren 600LT Spider – 347.625 euro

J-633-DJ – Aston Martin DBS Superleggera – 428.021 euro

H-706-ZJ – Audi SQ8 – 193.321 euro

J-810-DJ – Ferrari Portofino – 294.513 euro

J-771-BT – Bentley Continental GT Convertible – 356.999 euro

J-004-DH – Porsche 911 Turbo S – 305.604 euro

Fotocredit Lamborghini SVJ Roadster: @meijer op Autojunk