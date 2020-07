Opvallend: MG geeft de ZS na één jaar al een facelift

Vaak doen autofabrikanten wel een aantal jaar met hun auto, voor ze het van een facelift voorzien. MG niet, zij geven de ZS een jaar na de Nederlandse introductie al een facelift.

Voor niet eens 27.000 euro een ruime elektrische crossover met een uiterlijk die niemand gaat schofferen en een badge met een rijke, Britse historie. What’s not to like? Naast de matige actieradius van 263 kilometer, dan. De MG ZS EV werd eind vorig jaar voor het eerst in Nederland geleverd en is dus nog kakelvers. Toch heeft MG besloten de ZS een update te geven.

Dat klinkt misschien wat gek, het binnen een jaar aankondigen van een facelift. In dit geval is het echter ietsjes minder raar. De MG ZS rijdt namelijk sinds 2017 rond als benzineversie, alleen kregen wij Nederlanders pas onlangs de elektrische variant. Je zou dus kunnen zeggen dat wij een al drie jaar oude auto voorgeschoteld kregen.

Maar goed, een facelift dus. Het eerste dat opvalt is de nieuwe neus. De voorbumper, motorkap en koplampen zijn compleet nieuw en geven de MG een totaal andere smoel. Of het een verbetering is? Nou, de koplampen ogen een stuk moderner, door de grote LED-dagrijlichten. Tegelijkertijd zien ze er – wat deze schrijver betreft – er wat generieker uit. Een strip die begint bij de grille, naar boven loopt en via een hoek over de bovenzijde van de koplampunit loopt. Modern, maar niet verfrissend. Dat terwijl het vorige ontwerp juist sneller herkenbaar was als de koplamp van de elektrische MG.

Als we verder gaan met de grille, zien we ook hier dat het wat minder ‘eigen’ is. Minder chroom, maar het ziet er een beetje Ford-achtig uit. Neem deze Ford Mustang Mach 1 als voorbeeld. Tussen de koplamp en de grille zit een soort metalen vouw/knik, die de bovenlijn van de koplamp doortrekt naar de grille. Die grille heeft een zeshoekig ontwerp en is zwart. onder de grille zien we weer een vierzijdige ‘ondergrille’, met aan beide kanten uitsparingen voor de mistlampen. Het voelt een heel klein beetje alsof we weer tien jaar terug in de tijd zijn en naar die Chinese kloons zitten te kijken.

Aan de achterzijde speelt dit kloon-probleem overigens een stuk minder. Het grootste verschil zit hem hier in de achterlichten. Deze hebben vergelijkbare dagrijlichten als de koplamp-units. Aardig designelement, maar het is niet alsof het oude ontwerp zodanig verouderd was dat een faceliftje hier nodig was.

Grootste wijziging in het interieur is het entertainmentscherm. Hier krijgen kopers een aanzienlijke upgrade, van 8 inch naar 10,1 inch. Ook lijkt deze niet langer ‘in’ het dashboard te zijn verwerkt, maar er wat boven te zweven. Alsof iemand een tablet op je dashboard heeft geplakt, zeg maar.

Zoals aan de foto’s van de achterkant te zien zijn, gaat het hier om de benzinevariant van de MG ZS. Ga er echter maar gewoon vanuit dat de elektrische ZS er uiteindelijk ook zo uit gaat zien. Minus de uitlaten, uiteraard. Wanneer de post-facelift MG ZS EV onze kant op komt, is nog onduidelijk.

Via: Autocar.